FA собирается назначить Хьюитт своим боссом до Евро-2020
57-летняя бизнесвумен Дебби Хьюитт является фаворитом на роль главы FA.
Напомним, Грег Кларк сложил с себя полномочия руководителя Ассоциации после того, как в ноябре 2020 неосторожно высказался насчет темнокожих футболистов.
Поиски замены Кларка длятся уже несколько месяцев, однако Daily Mail ожидает, что FA произведет назначение до стартующего в июне Чемпионата Европы.
Утверждается, что "план А" Ассоциации предполагает назначение на вакантную должностью Хьюитт, которая в данный момент трудится неисполнительным директором в компаниях Moss Bros Group, The Restaurant Group, Visa Europe, BGL и White Stuff Limited.
08.04.2021 15:00
Просмотров: 363
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
это еще что за марамойка
(ответить)
Какая разница кто глава ФА, женщина, негр, пенс или скам??
Кто назначает, тот и главный. Всё.
(ответить)
А чего не негра назначают? Расисты
(ответить)
Не, ну комментарий сверху - это точно какой то ебанат у которого пригорело от чемпионства Ливерпуля.
(ответить)
Правильно. Надо назначать в ФА одних женщин, чтобы больше у фк ливерпул не было ни одной картонки (т.к. колбасники - воинствующие гомосексуалисты и не смогут подкупать любовными ласками чиновников женского пола).
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий