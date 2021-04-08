FA собирается назначить Хьюитт своим боссом до Евро-2020

57-летняя бизнесвумен Дебби Хьюитт является фаворитом на роль главы FA.

Напомним, Грег Кларк сложил с себя полномочия руководителя Ассоциации после того, как в ноябре 2020 неосторожно высказался насчет темнокожих футболистов.



Поиски замены Кларка длятся уже несколько месяцев, однако Daily Mail ожидает, что FA произведет назначение до стартующего в июне Чемпионата Европы.



Утверждается, что "план А" Ассоциации предполагает назначение на вакантную должностью Хьюитт, которая в данный момент трудится неисполнительным директором в компаниях Moss Bros Group, The Restaurant Group, Visa Europe, BGL и White Stuff Limited.