FA собирается назначить Хьюитт своим боссом до Евро-2020

Дебби Хьюитт 57-летняя бизнесвумен Дебби Хьюитт является фаворитом на роль главы FA.

Напомним, Грег Кларк сложил с себя полномочия руководителя Ассоциации после того, как в ноябре 2020 неосторожно высказался насчет темнокожих футболистов.

Поиски замены Кларка длятся уже несколько месяцев, однако Daily Mail ожидает, что FA произведет назначение до стартующего в июне Чемпионата Европы.

Утверждается, что "план А" Ассоциации предполагает назначение на вакантную должностью Хьюитт, которая в данный момент трудится неисполнительным директором в компаниях Moss Bros Group, The Restaurant Group, Visa Europe, BGL и White Stuff Limited.


Метки FA, Хьюитт

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 08.04.2021 16:02 # superperez101
    это еще что за марамойка

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  2. alexander-arnold 08.04.2021 15:33 # alexander-arnold
    Какая разница кто глава ФА, женщина, негр, пенс или скам??
    Кто назначает, тот и главный. Всё.

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  3. bes-ter 08.04.2021 15:23 # bes-ter
    А чего не негра назначают? Расисты

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  4. sexan 08.04.2021 15:16 # sexan
    Не, ну комментарий сверху - это точно какой то ебанат у которого пригорело от чемпионства Ливерпуля.

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  5. true-manc 08.04.2021 15:11 # true-manc
    Правильно. Надо назначать в ФА одних женщин, чтобы больше у фк ливерпул не было ни одной картонки (т.к. колбасники - воинствующие гомосексуалисты и не смогут подкупать любовными ласками чиновников женского пола).

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