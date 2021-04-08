"Челси", вероятно, продаст Абрахэма летом

"Челси", вероятно, попрощается с нападающим Тэмми Абрахэмом грядущим летом.

На протяжении своих полутора лет работы главным тренером "Челси" Фрэнк Лэмпард кропотливо выращивал из Абрахэма основного бомбардира команды, создав для Тэмми практически тепличные условия.



Абрахэм оформил хет-трик против "Лутона" в Кубке Англии на исходе эры Лэмпарда, но с тех пор отметился лишь пятью выходами на поле и только в одном случае из пяти сыграл все 90 минут.



Очевидно, приход Томаса Тухеля на место Лэмпарда оказался плохой новостью для 23-летнего англичанина, который стал проигрывать конкуренцию Тимо Вернеру, Оливье Жиру и даже попробовавшему себя в роли нападающего Каю Хаверцу.



Daily Mirror считает, что наиболее вероятным выходом из этой ситуации является продажа Абрахэма, благо интерес к такого рода игроку обещает быть высоким.



Ожидается, что грядущим летом "Челси" постарается подписать бомбардира вроде Эрлинга Холанда или Серхио Агуэро, что дополнительно усугубило бы положение Тэмми.