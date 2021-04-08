Венгер обещает систему по автоматическому определению офсайдов к 2022 году

Директор ФИФА Арсен Венгер пообещал создать систему по автоматическому определению офсайдов к Чемпионату Мира 2022 года в Катаре.

Призванная помогать рефери и лайнсменам система VAR не всегда справляется с определением офсайдов — рисование параллельных линий видеоассистентами зачастую вызывает недоумение у зрителей.



Венгер надеется, что вскоре эту задачу возьмут на себя роботы. Экс-главный тренер "Арсенала" обещает, что задержек, связанных с просмотром видеоповторов и рисованием линий, больше не будет.



"Думаю, автоматическое определение офсайдов будет готово к 2022 году. Автоматическое означает, что лайнсмен сразу будет получать сигнал на свои часы".



"В данный момент мы наблюдаем ситуации, когда игрок находится на линии. В среднем уходит около 70 секунд, а иногда одна минута и 20 секунд или даже дольше, чтобы определить, был офсайд или нет, причем сделать это очень сложно".



"Возникает так много ситуаций, когда празднование гола отменяется из-за малейшего попадания за линию. Поэтому я считаю, что это очень важно".



"В случае полуавтоматической системы сигнал сперва будет поступать VAR, а та сообщит лайнсмену. Но я прикладываю все усилия, чтобы лайсмен получал сигнал напрямую", — цитирует Венгера Sky Sports.