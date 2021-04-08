Тухель: "Это был не лучший день для Хаверца и Вернера"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что Кай Хаверц и Тимо Вернер не попали в игру в матче Лиги Чемпионов против "Порту".

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов Хаверц и Вернер сыграли чуть более часа, будучи замененными во втором тайме на Кристиана Пулишича и Оливье Жиру.



Тимо отметился лишь неточным ударом головой из выгодной позиции, а Кай и вовсе не смог поразить пустые ворота со считанных метров. Тухеля остался разочарован своими соотечественниками.



"К тому времени я уже смирился с тем, что это тяжелый матч для Тимо и Кая. Это был не лучший их день".



"Мы не выполняли то, что было задумано, у нас не работала связь между седьмым номером и тройкой нападения. А те передачи, которые проходили, оставляли желать лучшего".



"Кроме того, я чувствовал, что двое наших немецких игроков, Кай и Тимо, не играют на своем высочайшем уровне, поэтому я хотел повлиять на игру с помощью замен", — цитирует Тухеля Daily Mirror.