Тухель: "Это был не лучший день для Хаверца и Вернера"

Тимо Вернер и Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что Кай Хаверц и Тимо Вернер не попали в игру в матче Лиги Чемпионов против "Порту".

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов Хаверц и Вернер сыграли чуть более часа, будучи замененными во втором тайме на Кристиана Пулишича и Оливье Жиру.

Тимо отметился лишь неточным ударом головой из выгодной позиции, а Кай и вовсе не смог поразить пустые ворота со считанных метров. Тухеля остался разочарован своими соотечественниками.

"К тому времени я уже смирился с тем, что это тяжелый матч для Тимо и Кая. Это был не лучший их день".

"Мы не выполняли то, что было задумано, у нас не работала связь между седьмым номером и тройкой нападения. А те передачи, которые проходили, оставляли желать лучшего".

"Кроме того, я чувствовал, что двое наших немецких игроков, Кай и Тимо, не играют на своем высочайшем уровне, поэтому я хотел повлиять на игру с помощью замен", — цитирует Тухеля Daily Mirror.


Метки Вернер, Лига Чемпионов, Порту, Тухель, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2021 12:00

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  1. dallaslp 08.04.2021 13:33 # dallaslp
    два дебила это сила

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  2. emeraldwarden 08.04.2021 13:25 # emeraldwarden
    Бивис и Батхед

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  3. chelsea88 08.04.2021 13:22 # chelsea88
    Том и Джерри

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  4. bes-ter 08.04.2021 13:16 # bes-ter
    Лолек и Болек

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  5. mcart 08.04.2021 13:10 # mcart
    Пупа и Лупа.

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  6. high-malvern 08.04.2021 12:43 # high-malvern
    вупсень и пупсень

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  7. felix-the-cat 08.04.2021 12:13 # felix-the-cat
    Тупой и ещё тупее.

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  8. hachidlo 08.04.2021 12:01 # hachidlo
    Биба и Боба

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