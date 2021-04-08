Тухель: "Это был не лучший день для Хаверца и Вернера"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что Кай Хаверц и Тимо Вернер не попали в игру в матче Лиги Чемпионов против "Порту".
В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов Хаверц и Вернер сыграли чуть более часа, будучи замененными во втором тайме на Кристиана Пулишича и Оливье Жиру.
Тимо отметился лишь неточным ударом головой из выгодной позиции, а Кай и вовсе не смог поразить пустые ворота со считанных метров. Тухеля остался разочарован своими соотечественниками.
"К тому времени я уже смирился с тем, что это тяжелый матч для Тимо и Кая. Это был не лучший их день".
"Мы не выполняли то, что было задумано, у нас не работала связь между седьмым номером и тройкой нападения. А те передачи, которые проходили, оставляли желать лучшего".
"Кроме того, я чувствовал, что двое наших немецких игроков, Кай и Тимо, не играют на своем высочайшем уровне, поэтому я хотел повлиять на игру с помощью замен", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
08.04.2021 12:00
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