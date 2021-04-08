"Тоттенхэм" видит в Вестергоре альтернативу Шкриниару

"Тоттенхэм" определил защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора в качестве своей ключевой трансферной цели на грядущее лето.

Упущенная победа против "Ньюкасла" в минувший уикенд (2:2) очередной раз продемонстрировала слабость обороны "шпор", чей главный тренер Жозе Моуриньо уже вовсю строит планы насчет решения этой проблемы.



Ожидается, что грядущим летом "Тоттенхэм" возобновил интерес к своей давней трансферной цели в лице защитника "Интера" Милана Шкриниара, оцениваемого в 25 миллионов фунтов.



Однако у "шпор" есть большие сомнения, что "Интер" отпустит 26-летнего словака, и это заставляет Моуриньо смотреть в сторону Вестергора, утверждает Daily Express.



Янник проявил себя как ключевой игрок "Саутгемптона" в этом сезоне — "святые" занимали седьмое место в Премьер-Лиге, прежде чем он получил травму колена в декабре.



Покупка 28-летнего датчанина может обойтись лондонскому клубу примерно в 18 млн. фунтов.