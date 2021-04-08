Анонс первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 8 апреля, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проведут свои первые встречи на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ГРАНАДА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция



Кажется, второе место в Премьер-Лиге уже никуда не ускользнет от "Манчестер Юнайтед", тогда как Лига Европы представляет собой единственную возможность для "красных дьяволов" завершить этот сезон не с пустыми руками.



"Гранада" известна в Англии прежде всего тем, что здесь играют экс-нападающий "Тоттенхэма" Роберто Сольдадо и принадлежащий "Челси" вингер Кенеди. Испанский клуб впервые в своей истории выступает в Лиге Европы, финишировав на седьмом месте в Ла Лиге в прошлом году.



- "Гранада" станет 11-й испанской командой, с которой сыграет "Юнайтед" в еврокубках. Каждой второй "дьяволы" проигрывали в дебютной встрече.



- "Гранада" — первая со времен "РБ Лейпциг" в 2017/18 команда, достигшая четвертьфинальной стадии какого-либо европейского соревнования в своем дебютном сезоне здесь.



- "Юнайтед" достигает четвертьфинальной стадии какого-либо европейского соревнования в 27-й раз. В 17 случаях из 26 "дьяволы" проходили дальше.



- В трех последних противостояниях в четвертьфиналах еврокубков "Юнайтед" не удавалось выиграть первый матч.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" забил 21 гол, причем 13 из них — это Маркус Рэшфорд или Бруну Фернандеш.



Рэшфорд в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Брайтона" на выходных, но все 90 минут точно не сыграет. Антони Мартиаль рискует пропустить остаток сезона с травмой колена. Хуан Мата снова в строю.



АРСЕНАЛ — СЛАВИЯ 22:00 Онлайн-трансляция



Сокрушительное поражение 0:3 от "Ливерпуля" в минувший уикенд оставило "Арсенал" на 10-й позиции в Премьер-Лиге, и Лига Европы может быть единственной возможностью "канониров" не только взять трофей в этом сезоне, но и попасть в еврокубки.



"Славия" не выглядит грозным соперником, но только на первый взгляд. Ранее в этом розыгрыше Лиги Европы пражская команда пустила под откос "Лестер", занимающий третье место в Премьер-Лиги, и "Рейнджерс", ставший чемпионом в Шотландии.



- Прежде эти команды пересекались лишь однажды — на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2007/08, когда "Арсенал" победил 7:0 дома и сыграл без голов в Чехии.



- "Арсенал" еще никогда не проигрывал чешским командам в еврокубках (7 побед, 1 ничья), сохранив ворота на замке в семи матчах из восьми и забив 22 гола.



- "Славия" станет первой со времен "Милана" ("Селтик", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль") в сезоне Лиги Чемпионов 2006/07 командой, сыгравшей с тремя британскими соперниками по ходу стадии плей-офф какого-либо европейского соревнования.



- Это будет 16-й четвертьфинал для "Арсенала" в еврокубках. В девяти случаях из предыдущих 15 "канониры" проходили дальше.



- В этом розыгрыше Лиги Европы за "Арсенал" забивали 15 различных игроков (не считая автоголы) — больше всех.



"Арсенал" потерял на несколько недель защитников Давида Луиса и Кирана Тирни, но Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу и Букайо Сака поправили свое здоровье. Мартин Эдегор под вопросом.