Тухель: "Это большой шаг для Маунта"

Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "большим шагом" гол полузащитника Мейсона Маунта в матче Лиги Чемпионов против "Порту".

Накануне вечером Маунт забил свой первый гол в Лиге Чемпионов за карьеру, что помогло "Челси" выиграть первый матч 1/4 финала со счетом 0:2.



Тухель остался под впечатлением, как Мейсон принял прекрасный пас Жоржиньо, развернулся и поразил ворота.



"Мейсон хладнокровно поразил ворота, он обладает мастерством, чтобы делать такие вещи, и то, что он сделал это в один прием, является большим шагом для него".



"Он очень важный молодой игрок для нашей команды, он обладает правильным настроем и стремится быть успешным, он всегда готов к приему мяча и жаждет учиться", — цитирует Тухеля Daily Mail.