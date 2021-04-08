Тухель: "Это большой шаг для Маунта"

Мейсон Маунт Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "большим шагом" гол полузащитника Мейсона Маунта в матче Лиги Чемпионов против "Порту".

Накануне вечером Маунт забил свой первый гол в Лиге Чемпионов за карьеру, что помогло "Челси" выиграть первый матч 1/4 финала со счетом 0:2.

Тухель остался под впечатлением, как Мейсон принял прекрасный пас Жоржиньо, развернулся и поразил ворота.

"Мейсон хладнокровно поразил ворота, он обладает мастерством, чтобы делать такие вещи, и то, что он сделал это в один прием, является большим шагом для него".

"Он очень важный молодой игрок для нашей команды, он обладает правильным настроем и стремится быть успешным, он всегда готов к приему мяча и жаждет учиться", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Лига Чемпионов, Маунт, Порту, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2021 09:00

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  1. sexan 08.04.2021 10:47 # sexan
    Самое приятное это то, что он с децтва у нас. На фоне остальных наших клоунов - Мэйсон реально хорош.

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  2. yamateh 08.04.2021 10:14 # yamateh
    Спасибо Фрэнку за Мейсона. Топарь растет

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