Тухель: "Это большой шаг для Маунта"
Наставник "Челси" Томас Тухель назвал "большим шагом" гол полузащитника Мейсона Маунта в матче Лиги Чемпионов против "Порту".
Накануне вечером Маунт забил свой первый гол в Лиге Чемпионов за карьеру, что помогло "Челси" выиграть первый матч 1/4 финала со счетом 0:2.
Тухель остался под впечатлением, как Мейсон принял прекрасный пас Жоржиньо, развернулся и поразил ворота.
"Мейсон хладнокровно поразил ворота, он обладает мастерством, чтобы делать такие вещи, и то, что он сделал это в один прием, является большим шагом для него".
"Он очень важный молодой игрок для нашей команды, он обладает правильным настроем и стремится быть успешным, он всегда готов к приему мяча и жаждет учиться", — цитирует Тухеля Daily Mail.
08.04.2021 09:00
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Самое приятное это то, что он с децтва у нас. На фоне остальных наших клоунов - Мэйсон реально хорош.
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Спасибо Фрэнку за Мейсона. Топарь растет
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