Босс "Баварии" похвалил Грановскую
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге похвалил директора "Челси" Марину Грановскую за управление клубом в пандемию коронавируса.
Несмотря на глобальный экономический кризис, "Челси" потратил более 200 миллионов фунтов на укрепление состава прошлым летом, подписав таких игроков, как Кай Хаверц, Тимо Вернер, Хаким Зийеш и Эдуар Менди.
По ходу этого сезона Грановская также уволила Фрэнка Лэмпарда, когда место в топ-4 Премьер-Лиги стало ускользать от "синих".
Примечательно, что при этом финансовый отчет "Челси" за прошлый сезон отражает прибыль в размере 32.5 млн. фунтов, и это вызывает восхищение у Румменигге.
"Есть, наверное, только два или три клуба, которые способны плыть против течения. Например, показатели "Челси" выглядят очень позитивно. Марина очень хорошо делает свою работу".
"Однако этим летом, уверен, мы не увидим никаких рекордных трат на трансферы. Каждый, с кем я разговаривал, хочет сократить свою зарплатную ведомость. Это касается и "Баварии". Цены на трансферном рынке упали вдвое, что хорошо, но зарплаты не скорректировались таким же образом".
"Мы обнаружили, что игроки и их агенты не рады продлевать контракты с учетом новых обстоятельств, но мы не хотим с этим мириться", — сообщил Румменигге The Athletic.
08.04.2021 08:00
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Последние комментарии:
Просто Богиня!
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Марина как символ трансферного дилетантства Челси.
Клуб стремительно теряет имидж и все из-за этой эффективной менеджерши
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В плане работы вопросы, офк к ней есть. Но какая же она топовая на личико)
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ну да разогнала скаутов, теперь покупает игроков по ютубу Вернеры Хаверцы трусы и немощи которые не умеют в прессинге играть
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какая она восхитительная
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Марина и менеджемт Челси очень хороший... это уже давно доказано!
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Только кажется с Вернером и Хаверцем мимо кассы стукнули, даже уже я начал сомниваться в успешности этих трансферов. Хаверц вообще играет как игрок с академии U18, и то молодняк бы бегали как угорелые старались бы бились бы, а этот слишком аморфный. ВОобще не понимает куда попал и что делать надо. Очень слабо, с такими высокими флангами, игрой без разрушителя явного за спиной Жоржиньо и Ковачич, по бокам Вернер и Маунт и всё равно расствориться на поле.
Если бы в Севилье вчера утром не постригли гозон, его бы и не было бы видно вообще. Даже Калу не играл так аморфно.
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Марина сделала себе крутейшую карьеру не за красивые глазки. Таких женщин в мировом футболе можно по пальцам пересчитать. Молодец
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Шикарная женщина
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Марина и правда молодец
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