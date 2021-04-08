Босс "Баварии" похвалил Грановскую

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге похвалил директора "Челси" Марину Грановскую за управление клубом в пандемию коронавируса.

Несмотря на глобальный экономический кризис, "Челси" потратил более 200 миллионов фунтов на укрепление состава прошлым летом, подписав таких игроков, как Кай Хаверц, Тимо Вернер, Хаким Зийеш и Эдуар Менди.



По ходу этого сезона Грановская также уволила Фрэнка Лэмпарда, когда место в топ-4 Премьер-Лиги стало ускользать от "синих".



Примечательно, что при этом финансовый отчет "Челси" за прошлый сезон отражает прибыль в размере 32.5 млн. фунтов, и это вызывает восхищение у Румменигге.



"Есть, наверное, только два или три клуба, которые способны плыть против течения. Например, показатели "Челси" выглядят очень позитивно. Марина очень хорошо делает свою работу".



"Однако этим летом, уверен, мы не увидим никаких рекордных трат на трансферы. Каждый, с кем я разговаривал, хочет сократить свою зарплатную ведомость. Это касается и "Баварии". Цены на трансферном рынке упали вдвое, что хорошо, но зарплаты не скорректировались таким же образом".



"Мы обнаружили, что игроки и их агенты не рады продлевать контракты с учетом новых обстоятельств, но мы не хотим с этим мириться", — сообщил Румменигге The Athletic.