Игроки "Сити" получат бонусы на 158 млн. фунтов, если сделают покер

В случае завоевания всех четырех трофеев в этом сезоне "Манчестер Сити" придется выплатить игрокам первой команды бонусы на 158 миллионов фунтов.

В данный момент "Сити" продолжает борьбу на всех четырех фронтах: в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги.



В каждом из этих соревнований у "горожан" прекрасные шансы на успех, но прежде в истории английского футбола еще никому не удавалось оформить покер.



Если это невероятное достижение все же покорится "Сити", подопечные Хосепа Гвардиолы получат призовые на сумму в 158,245,080 фунтов, как то предусмотрено утвержденной на старте сезона бонусной шкалой.



Daily Mail добавляет, что в прошлом сезоне максимально возможный бонус был еще больше, превышая 200 млн. фунтов. Однако "Сити" неудачно — по своим стандартам — завершил кампанию, заняв второе место в Премьер-Лиги, вылетев из четвертьфинала Лиги Чемпионов и полуфинала Кубка Англии и лишь выиграв Кубок Лиги.