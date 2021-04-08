Тухель был уверен в реакции "Челси" на поражение от "Вест Бромвича"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил свою команду за реакцию за поражение 2:5 от "Вест Бромвича".

В минувший уикенд "Челси" потерпел свое первое поражение при Тухеле, разгромно уступив дома предпоследней команде Премьер-Лиги.



Однако в среду вечером "синие" исправили впечатление о себе, добыв победу 0:2 против "Порту" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, и Тухель остался очень доволен увиденным.



"Я был практически уверен, что мы отреагируем правильным образом. Я сразу увидел реакцию после того матча, еще в раздевалке, а также на следующий день, поэтому я особо не переживал".



"Мы потерпели крупное поражение. Мы, включая меня, осознали, что сами в нем виноваты. И мы были готовы отреагировать. В спорте у тебя всегда будут неудачи, и важнее всего — отвечать на них".



"Мы одержали много побед вместе, добившись кучи превосходных результатов. Затем мы поиграли, а теперь отреагировали на поражение вместе, и это только укрепляет нашу сплоченность и веру друг в друга. Нам был важно сохранить свои ворота на замке и одержать победу после такого поражения".



"Это превосходный результат. Это был тяжелый матч против сильной команды, с которой очень сложно играть и которая обладает индивидуальным мастерством".



"Порту" — гордая и эмоциональная команда, и было много моментов, когда мы страдали. Мы приняли это, потому что в четвертьфинале не бывает легко".



"Моментами мы были хороши, моментами мы страдали, но у нас был хороший дух, и мы добились превосходного результата. Я очень горжусь добытой на выезде победой. Это великолепно, но это только полдела. Мы должны продолжать двигаться вперед", — цитирует Тухеля Sky Sports.