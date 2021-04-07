Маунт и Чилуэлл принесли "Челси" победу над "Порту"

Первые голы Мейсона Маунта и Бена Чилуэлла в Лиге Чемпионов за карьеру обеспечили "Челси" победу 0:2 в первом четвертьфинальном матче против "Порту".

Наставник "синих" Томас Тухель отреагировал на поражение 2:5 от "Вест Бромвича", внедрив в стартовый состав своей команды Антонио Рюдигера, Андреаса Кристесена, Бена Чилуэлла, Мейсона Маунта и Кая Хаверца.



Матч начался с уверенного контроля мяча в исполнении "Челси", однако затем хозяева активизировались и заставили соперника отступить к своим воротам.



Первый опасный момент возник на 12-й минуте, когда Матеус Урибе проблем с подъема с линии штрафной площади — над перекладиной.



На 23-й минуте Отавио попытался поразить ворота прямым ударом с углового, однако голкипер гостей Эдуар Менди не дал застать себя врасплох.



Затем "синие" получили небольшую передышку и, пользуясь этим, открыли счет на 32-й минуте. Зайду Сануси не смог прервать пас Жоржиньо на Маунта, который развернулся на 180 градусов после приема мяча и пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.



Постепенно "Порту" пришел в себя и концовку тайма провел очень достойно. Пепе и Марко Груич по разу били головой после подачи углового, однако Менди был надежен.



Второй тайм начался с дежурного промаха Тимо Вернера, которому мяч на голову любезно выложил Маунт. Хозяева ответили на это ударом Муссы Мареги с острого угла — Менди выручил свою команду.



На 60-й минуте "Челси" создал еще один момент. Рюдигер отважился на удар метров с 25, а отраженный голкипером мяч достался Вернеру. Тимо тут же вывел на пустые ворота Хаверца, но тот, чувствуя дыхание защитника за спиной, непостижимым образом промахнулся.



Далее игра успокоилась, опасные моменты почти не возникали. Гости сосредоточились на сдерживании соперника и делали это уверенно.



В концовке сил больше осталось у "Челси", и это обернулось вторым голом. Появившемуся на замену Кристиану Пулишичу немного не повезло — крестовина! Зато удача улыбнулась Чилуэллу, который обокрал Хесуса Корону, ворвался в штрафную, обошел голкипера и поразил пустые ворота — 0:2.



Если смотреть только на окончательный счет, итог матча не покажется сюрпризом. Однако по игре "Порту" был очень хорош, особенно в первом тайме, когда длительное время явно переигрывал "Челси". "Синие" выдержали это давление и сполна наказали своего соперника за две оборонительные ошибки.



"Порту" (Португалия) — "Челси" (Англия) — 0:2 (0:1)



Голы: Маунт 32, Чилуэлл 90.



"Порту": Марчесин, Манафа, (Консейсау 83) Мбемба, Пепе, Сануси, Корона, Груич, Урибе, Отавио (Виейра 83), Марега (Мартинес 83), Диас.



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс (Силва 80), Жоржиньо, Ковачич (Эмерсон 90), Чилуэлл, Маунт (Канте 80), Хаверц (Жиру 65), Вернер (Пулишич 65).



Предупреждения: Мбемба, Груич.