Маунт и Чилуэлл принесли "Челси" победу над "Порту"
Первые голы Мейсона Маунта и Бена Чилуэлла в Лиге Чемпионов за карьеру обеспечили "Челси" победу 0:2 в первом четвертьфинальном матче против "Порту".
Наставник "синих" Томас Тухель отреагировал на поражение 2:5 от "Вест Бромвича", внедрив в стартовый состав своей команды Антонио Рюдигера, Андреаса Кристесена, Бена Чилуэлла, Мейсона Маунта и Кая Хаверца.
Матч начался с уверенного контроля мяча в исполнении "Челси", однако затем хозяева активизировались и заставили соперника отступить к своим воротам.
Первый опасный момент возник на 12-й минуте, когда Матеус Урибе проблем с подъема с линии штрафной площади — над перекладиной.
На 23-й минуте Отавио попытался поразить ворота прямым ударом с углового, однако голкипер гостей Эдуар Менди не дал застать себя врасплох.
Затем "синие" получили небольшую передышку и, пользуясь этим, открыли счет на 32-й минуте. Зайду Сануси не смог прервать пас Жоржиньо на Маунта, который развернулся на 180 градусов после приема мяча и пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.
Постепенно "Порту" пришел в себя и концовку тайма провел очень достойно. Пепе и Марко Груич по разу били головой после подачи углового, однако Менди был надежен.
Второй тайм начался с дежурного промаха Тимо Вернера, которому мяч на голову любезно выложил Маунт. Хозяева ответили на это ударом Муссы Мареги с острого угла — Менди выручил свою команду.
На 60-й минуте "Челси" создал еще один момент. Рюдигер отважился на удар метров с 25, а отраженный голкипером мяч достался Вернеру. Тимо тут же вывел на пустые ворота Хаверца, но тот, чувствуя дыхание защитника за спиной, непостижимым образом промахнулся.
Далее игра успокоилась, опасные моменты почти не возникали. Гости сосредоточились на сдерживании соперника и делали это уверенно.
В концовке сил больше осталось у "Челси", и это обернулось вторым голом. Появившемуся на замену Кристиану Пулишичу немного не повезло — крестовина! Зато удача улыбнулась Чилуэллу, который обокрал Хесуса Корону, ворвался в штрафную, обошел голкипера и поразил пустые ворота — 0:2.
Если смотреть только на окончательный счет, итог матча не покажется сюрпризом. Однако по игре "Порту" был очень хорош, особенно в первом тайме, когда длительное время явно переигрывал "Челси". "Синие" выдержали это давление и сполна наказали своего соперника за две оборонительные ошибки.
"Порту" (Португалия) — "Челси" (Англия) — 0:2 (0:1)
Голы: Маунт 32, Чилуэлл 90.
"Порту": Марчесин, Манафа, (Консейсау 83) Мбемба, Пепе, Сануси, Корона, Груич, Урибе, Отавио (Виейра 83), Марега (Мартинес 83), Диас.
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс (Силва 80), Жоржиньо, Ковачич (Эмерсон 90), Чилуэлл, Маунт (Канте 80), Хаверц (Жиру 65), Вернер (Пулишич 65).
Предупреждения: Мбемба, Груич.
07.04.2021 23:55
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Последние комментарии:
ГЕГЕМОНСИ повторит 2012 Опять 1/4 с португезами, в полуфинале с испанскими сучками играть,а решающая игра против Баварки. Думаю именно немцы пройдут дальше.Во первых Левон должен поправиться к ответке ,а во-вторых бестрофейный менталитет петушка Пакетинки даст о себе знать
(ответить)
Игры нет, а результат есть. Чемпионская игра, получается
(ответить)
Отдельно хочу отметить прессинг от Хаверца. Это как санкции от Украины.
(ответить)
Не смотря на треш в параллельной паре матч получился очень интересным, много опасных моментов у обеих ворот, но у Челси все же моменты были острее, хорошо что Тухель фартовый парень, а то с Лэмпсом боюсь было бы 2-0 в пользу Порту
И ничего еще не решено в этой паре не смотря на счет, Порту показал очень резвый и интересный футбол, а защитники Челси показали готовность привозить голы, на СБ будет битва.
(ответить)
Джеймс сегодня был лучшим на поле
(ответить)
С Победой Банда!
(ответить)
пенсики-то молодцы, тухелем сбили настрой португезов
(ответить)
Норм хранцузы фрицев пидорнули. Ответный матч будет очень интересным.
(ответить)
Игра говно, но везёт тому, кто везёт, лишний раз благодарочка Лэмпсу за Маунта и Риса, топовые парняги.
Не помню, Пенсы хоть раз с Реалом в ЛЧ встречались вообще ?
(ответить)
С 2014 впервые в полуфинале, еее
(ответить)
08.04.2021 00:01 #
bezviz
да 6лять, состав этот на 5 голов > состав реала 6лять.
Источник: http://fapl.ru/posts/85143/?c=1
Ухахахахахахахахахахаха.
(ответить)
— Эдуар Менди все еще не пропускал с игры в этом сезоне Лиги Чемпионов.
На данный момент это уже 700 отыгранных минут.
[Squawka]
(ответить)
Челси просто на классе выиграл да и все. Смысл жопу рвать с Порту. Как может играть Челси в ЛЧ вы видели с Атлетико Мадридом. Реал будет жестоко отъебан. Потому что Реал по сравнению с Атлетико сейчас унылое говно.
(ответить)
изи ЛЧ для Челси, вообще не вижу никаких причин для другого исхода.
(ответить)
Ну по матчу:
Нормальный такой отскок. Порту поражения не заслужили, тем более в два мяча.
Можно было бы сказать, что Челси на классе сделал себе результат. Но... Камон, где там класс? Да, Маунт момент решил здорово, без б, но корме него превосходства в классе никто продемонстрировать не может. Привоз от короны - это подарок чистый, хотя Вернер и такой просрал бы. Слава богу Чилвел - футболист.
Голевая ничья была бы справедливым исходом, беря во внимание напор с количеством моментов Порту и везение в защите у Челси и его хладнокровную реализацию.
По прежнему убежден, что если Тухель сделает ставку только на АПЛ, то в ответной встрече с таким подходом шансы будут 50/50
PS Как после этого матча, Хуйверцо и Вернико - дрочеры ещё остались?
(ответить)
Жоржиньо топ ассист
(ответить)
Порту все эмоции оставил против Юве. Не хватило их.
(ответить)
Ух ух, скорее бы уже с Реалом катнуть)
(ответить)
С ПОБЕДОЙ ПАРНИ!!! Игра желает быть лучшей... может через пару матчей вольёмся в режим победителей!
(ответить)
вообще изи вин, как мною и прогнозировалось, порто вышел на войну и матч смерти, Челси вышел потренить, все четко и на классе без лишнего нервяка, у порто 1-2 полумомента было всего, Челси же мог еще пачку голов заколачивать
ждем реал в полуфинале, будет заруба
(ответить)
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