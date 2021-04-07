Сульшер обещает не рисковать Рэшфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что не будет рисковать здоровьем своего нападающего Маркуса Рэшфорда.

По ходу этого сезона Рэшфорд перенес несколько различных травм. Например, в марте Маркус досрочно вернулся из сборной Англии с жалобой на лодыжку.



В минувшее воскресенье Рэшфорд отметился голом против "Брайтона" и в этом же матче получил ушиб, из-за чего Сульшер вынужденно заменил своего подопечного во втором тайме.



Учитывая столь позднюю стадию сезона, любая следующая травма может обернуться для Рэшфорда пропуском Евро-2020, поэтому накануне матча Лиги Европы против "Гранады" Сульшер пообещал быть максимально осторожным с 23-летним англичанином.



"Я не могу назвать наш состав сейчас, но Маркус едет с нами, и завтра мы примем решение, начнет он матч в старте или в запасе. Я не думаю, что он готов сыграть все 90 минут, поэтому завтра посмотрим".



"Я не выпускаю игроков, когда знаю, что есть риск. Хотя, конечно, ты всегда рискуешь, когда ступаешь на поле и играешь в футбол".



"Но если физиотерапевты и медики скажут, что риск слишком велик и что ситуация может только усугубиться, я никогда не выпущу игрока".



"Утром Маркус тренировался с нами, поэтому посмотрим, как он будет себя чувствовать. Если будет риск сделать хуже, я не буду чересчур нагружать его".



"Его спина зажила. Он стойкий парень и хочет играть, хочет стараться изо всех сил ради "Манчестер Юнайтед". Будучи игроком, ты в том числе ответственен за то, чтобы предупредить нас, как он предупредил в воскресенье, когда сказал: "Мне слишком больно, я должен уйти с поля", — цитирует Сульшера Daily Mail.