Жоржиньо: "Я очень счастлив в "Челси"

Полузащитник Жоржиньо заявил, что счастлив в "Челси" и не думает о смене клуба.

Несмотря на то, что Жоржиньо остается важным звеном команды и при Томасе Тухеле, пресса продолжат регулярно сватать 29-летнего полузащитника назад в Серию А.



Наиболее вероятным направлением для Жоржиньо называется "Наполи", а ранее его связывали с "Ювентусом", однако итальянец бразильского происхождения не спешит уходить из "Челси", с которым у него есть контракт до 2023 года.



"Чувак, я сейчас скажу правду. Как я могу думать о том, что будет через два года, если я еще даже не доиграл этот сезон? Затем будет Евро. Если честно, нет смысла забегать вперед".



"Факт в том, что я очень счастлив здесь. Я правда счастлив здесь. Поэтому я не думаю ни о чем другом. В данный момент у меня нет причины думать о том, что будет через два года".



"Наполи"? Как же вам нравится об этом говорить... От этого никуда не деться, но прямо сейчас я не думаю ни о чем постороннем", — сообщил Жоржиньо TNT Sports.