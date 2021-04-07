29-летний испанец согласовал покупку "Дерби"

Эрик Алонсо 29-летний бизнесмен из Испании Эрик Алонсо согласовал покупку "Дерби" за 50 миллионов фунтов.

Ранее в этом сезоне владелец и президент "Дерби" Мел Моррис на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с шейхом Халидом о продаже клуба, пока в марте не стало известно, что сделка сорвалась.

Новый потенциальный покупатель нашелся очень быстро, и сегодня клуб Чемпионшипа объявил о достигнутой договоренности с принадлежащей Алонсо компанией No Limits Sports Limited.

В данный момент Алонсо проходит стандартную проверку Футбольной Лиги на чистоту и надежность капитала, и лишь после этого сделка будет окончательно оформлена.

В социальной сети LinkedIn Алонсо называет себя "чемпионом мира по боксу" и утверждает, что обладает "глубокими познаниям в спортивной индустрии", включая "10 лет футбольного опыта в Европе, Ближнем Востоке, Индонезии, Таиланде и Северной Америке".

Добавим, в данный момент возглавляемые Уэйном Руни "бараны" находятся на 18-й позиции в Чемпионшипе, в восьми очках над зоной вылета.


Метки Дерби, Моррис, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 943

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 07.04.2021 20:11 # gerrard08
    Добавим, в данный момент возглавляемые Уэйном Руни "бараны" находятся на 18-й позиции в Чемпионшипе, в восьми очках над зоной вылета.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85139/?c=1

    Ох уж эти скамотренеры)

    (ответить)

  2. h22o 07.04.2021 20:09 # h22o
    у баранов у руля баран, у Лэмпса кома играла

    (ответить)

  3. wallet 07.04.2021 20:07 # wallet
    "В данный момент Алонсо проходит стандартную проверку Футбольной Лиги на чистоту и надежность капитала, и лишь после этого сделка будет окончательно оформлена"

    Судя по всему процедура носит формальный характер,
    раз Роман Аркадьевич без помех приобрёл Челси...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: