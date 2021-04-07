29-летний испанец согласовал покупку "Дерби"
29-летний бизнесмен из Испании Эрик Алонсо согласовал покупку "Дерби" за 50 миллионов фунтов.
Ранее в этом сезоне владелец и президент "Дерби" Мел Моррис на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с шейхом Халидом о продаже клуба, пока в марте не стало известно, что сделка сорвалась.
Новый потенциальный покупатель нашелся очень быстро, и сегодня клуб Чемпионшипа объявил о достигнутой договоренности с принадлежащей Алонсо компанией No Limits Sports Limited.
В данный момент Алонсо проходит стандартную проверку Футбольной Лиги на чистоту и надежность капитала, и лишь после этого сделка будет окончательно оформлена.
В социальной сети LinkedIn Алонсо называет себя "чемпионом мира по боксу" и утверждает, что обладает "глубокими познаниям в спортивной индустрии", включая "10 лет футбольного опыта в Европе, Ближнем Востоке, Индонезии, Таиланде и Северной Америке".
Добавим, в данный момент возглавляемые Уэйном Руни "бараны" находятся на 18-й позиции в Чемпионшипе, в восьми очках над зоной вылета.
07.04.2021 20:00
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Добавим, в данный момент возглавляемые Уэйном Руни "бараны" находятся на 18-й позиции в Чемпионшипе, в восьми очках над зоной вылета.
Источник: http://fapl.ru/posts/85139/?c=1
Ох уж эти скамотренеры)
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у баранов у руля баран, у Лэмпса кома играла
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"В данный момент Алонсо проходит стандартную проверку Футбольной Лиги на чистоту и надежность капитала, и лишь после этого сделка будет окончательно оформлена"
Судя по всему процедура носит формальный характер,
раз Роман Аркадьевич без помех приобрёл Челси...
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