29-летний испанец согласовал покупку "Дерби"

29-летний бизнесмен из Испании Эрик Алонсо согласовал покупку "Дерби" за 50 миллионов фунтов.

Ранее в этом сезоне владелец и президент "Дерби" Мел Моррис на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с шейхом Халидом о продаже клуба, пока в марте не стало известно, что сделка сорвалась.



Новый потенциальный покупатель нашелся очень быстро, и сегодня клуб Чемпионшипа объявил о достигнутой договоренности с принадлежащей Алонсо компанией No Limits Sports Limited.



В данный момент Алонсо проходит стандартную проверку Футбольной Лиги на чистоту и надежность капитала, и лишь после этого сделка будет окончательно оформлена.



В социальной сети LinkedIn Алонсо называет себя "чемпионом мира по боксу" и утверждает, что обладает "глубокими познаниям в спортивной индустрии", включая "10 лет футбольного опыта в Европе, Ближнем Востоке, Индонезии, Таиланде и Северной Америке".



Добавим, в данный момент возглавляемые Уэйном Руни "бараны" находятся на 18-й позиции в Чемпионшипе, в восьми очках над зоной вылета.