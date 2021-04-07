Артета: "Поражение от "Ливерпуля" — большая пощечина по лицу"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета надеется, что разгромное поражение от "Ливерпуля" может пойти на пользу его команде.

В минувшую субботу "Арсенал" крупно уступил в домашних стенах "Ливерпулю" со счетом 0:3, показав крайне слабую по содержанию игру.



После этого матча "канониров" нещадно критиковали, однако Артета видит и позитив в поражении.



"Думаю, мы должны уважать каждое мнение и стойко принимать критику после такого матча, который мы полностью заслужили проиграть".



"Теперь настало время отреагировать на футбольном поле и показать, на что мы способны. Когда мы утапливаем педаль газа, то можем быть очень хорошей командой".



"Однако вся команда и я сам должны проявлять себя лучше, чем мы это сделали против "Ливерпуля".



"Я не могу критиковать отношение своих игроков к делу, и я никогда этого не делал. Хотят они бежать или не хотят, хотят они стараться или не хотят — такой вопрос не стоит. Важно соответствовать своей высшей планке, и на протяжении двух последних дней я наблюдал это".



"Поэтому случившееся против "Ливерпуля" и стало шоком для меня, но иногда тебе нужна большая пощечина по лицу, чтобы вернуться к реальности".



"Мы должны быть гораздо лучше в каждой области. Я не могу обсуждать конкретные вещи, но мы должны быть лучше. Это единственное, что меня интересует в следующие шесть или семь недель", — цитирует Артету Sky Sports.