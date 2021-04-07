Артета: "Поражение от "Ливерпуля" — большая пощечина по лицу"
Рулевой "Арсенала" Микель Артета надеется, что разгромное поражение от "Ливерпуля" может пойти на пользу его команде.
В минувшую субботу "Арсенал" крупно уступил в домашних стенах "Ливерпулю" со счетом 0:3, показав крайне слабую по содержанию игру.
После этого матча "канониров" нещадно критиковали, однако Артета видит и позитив в поражении.
"Думаю, мы должны уважать каждое мнение и стойко принимать критику после такого матча, который мы полностью заслужили проиграть".
"Теперь настало время отреагировать на футбольном поле и показать, на что мы способны. Когда мы утапливаем педаль газа, то можем быть очень хорошей командой".
"Однако вся команда и я сам должны проявлять себя лучше, чем мы это сделали против "Ливерпуля".
"Я не могу критиковать отношение своих игроков к делу, и я никогда этого не делал. Хотят они бежать или не хотят, хотят они стараться или не хотят — такой вопрос не стоит. Важно соответствовать своей высшей планке, и на протяжении двух последних дней я наблюдал это".
"Поэтому случившееся против "Ливерпуля" и стало шоком для меня, но иногда тебе нужна большая пощечина по лицу, чтобы вернуться к реальности".
"Мы должны быть гораздо лучше в каждой области. Я не могу обсуждать конкретные вещи, но мы должны быть лучше. Это единственное, что меня интересует в следующие шесть или семь недель", — цитирует Артету Sky Sports.
07.04.2021 19:00
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Камшот на лица гейгуннеров)
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То что Арсенал проиграл говорит только о том, что команда находится в ещё большем кризисе, чем Ливерпуль.
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