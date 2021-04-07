Сульшер: "Между Де Хеа и Хендерсоном здоровая конкуренция"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что считает конкуренцию между Дином Хендерсоном и Давидом Де Хеа хорошей вещью для команды.

Согласно слухам, Де Хеа обижен на Сульшера, который не восстановил его в статусе основного голкипера "Юнайтед" после международного перерыва, и уже задумывается о смене клуба.



Однако Сульшер считает, конкуренцию между своими голкиперами здоровой. Оле Гуннар рад, что Хендерсон и Де Хеа подстегивают друг друга.



"Когда ты являешься частью "Манчестер Юнайтед", то всегда имеешь дело с тем, что сюда приходят игроки не только для того, чтобы сидеть на лавке".



"У каждого есть амбиции отобрать твое место в составе. Я сам был таким, когда играл нападающего. Мы купили Рууда (Ван Нистелроя), Диего Форлана, Луи Саа, Дуайта Йорка и Тедди Шерингема — кучу нападающих топ-уровня. Но я по-прежнему хотел проявить себя перед тренером и думал: "Мне все равно, что ты их купил, я по-прежнему важен для тебя и по-прежнему буду стараться изо всех сил".



"Давид провел 10 успешных лет в "Манчестер Юнайтед", и у него есть конкуренты, которые хотят играть. Серхио (Ромеро), наверное, сыграл меньше матчей, чем заслуживает. К нам пришел Дин, и он старается изо всех сил, потому что каждый хочет обладать местом в составе. Давид тоже этого хочет, и это здоровая конкуренция".



"Играет Дин или Давид, мне очень комфортно в любом случае, и я очень рад, когда никто из них не чувствует себя счастливым, когда не играет", — цитирует Сульшера ESPN.