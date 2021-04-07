Киран Тирни пропустит до полутора месяцев

Киран Тирни "Арсенал" объявил, что левый защитник Киран Тирни рискует уже не сыграть в этом сезоне.

Тирни повредил связки своего левого колена в проигранном "канонирами" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшую субботу (0:3).

После серии медицинских тестов было решено, что Киран не нуждается в операции. Однако 23-летний шотландец сможет вернуться к тренировкам только через четыре-шесть недель.

"Могло быть хуже, потому что это выглядело довольно страшно. Сейчас он чувствует себя лучше, и повреждение не такое серьезное. Я бы не сказал, что это плохая новость, учитывая наши ожидания после матча", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету официальный веб-сайт клуба.

В отсутствие Тирни Артета сможет использовать слева в обороне Седрика Соареша или Букайо Сака. Последний, к слову, залечил травму задней поверхности бедра и приступил к полноценным тренировкам в преддверии матча Лиги Европы против "Славии".


Метки Арсенал, Тирни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2021 17:00

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  1. irbis85 07.04.2021 17:52 # irbis85
    а что? Колаша не вариант из аренды вернуть???

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  2. tolikohota 07.04.2021 17:32 # tolikohota
    Где мокрощелка88? Я волнуюсь

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  3. mixmaster 07.04.2021 17:09 # mixmaster
    Топарь, жаль хрустальный.

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