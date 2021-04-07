Англичане сыграют с Австрией и Румынией на "Риверсайде"

Сборная Англии проведет товарищеские матчи против Австрии и Румынии в начале июня на стадионе "Мидлсбро" "Риверсайде".

Английская сборная стартует на Чемпионате Европе матчем против Хорватии 13 июня, после чего сыграет с Шотландией и Чехией.



Однако в запасе у главного тренера англичан Гарета Саутгейта есть еще два разминочных матча, с деталями проведения которых FA, наконец, определилась.



В среду, 2 июня, подопечные Саутгейта сыграют с австрийцами, а спустя четыре дня состоится спарринг-матч с Румынией.



Daily Mirror ожидает, что фанаты будут допущены на "Риверсайд" на оба этих матча.