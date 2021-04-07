Джордан: "Тоттенхэм" — кучка хронических неудачников"

Жозе Моуриньо Бывший владелец "Кристал Пэлас" Саймон Джордан заступился за главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, который публично раскритиковал своих игроков.

Немалое количество болельщиков "Тоттенхэма" осталось недовольно тем, что Моуриньо на публику раскритиковал своих игроков после упущенной победы против "Ньюкасла" в минувший уикенд (2:2).

"Тренер тот же, игроки разные", — такой фразой объяснил Моуриньо неудачную игру "шпор" в обороне в сравнении со своими предыдущими командами.

Однако Джордан ценит Моуриньо за его прямоту и соглашается, что Жозе просто достались недостаточно классные игроки.

"Это те же самые игроки, которых он довольно регулярно защищает, но об этом не рассказывают газеты в тех же красках. Мы не видим заголовков, где бы Моуриньо хвалил своих игроков. Тех же игроков, которые сыграли абсолютно позорно против загребского "Динамо".

"Внезапно болельщики пришли в ярость от того, что их тренер сделал наблюдение, подтвержденное фактами. Эти игроки — кучка хронических неудачников, которые ничего не выиграли, которые регулярно вылетают с полуфинальной стадии Кубка Англии, которые добрались до финала Лиги Чемпионов и наложили в штаны, которые должны были выигрывать лигу, но уступили титул "Лестеру".

"Возможно, они нуждаются в изменениях. Я не говорю, что Моуриньо поступает правильно, регулярно излучая негатив. Но Моуриньо побежал в каждом клубе. Он пришел в "Тоттенхэм", и они недостаточно хороши!" — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Джордан, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 07.04.2021 15:54 # quavo
    Ну они нашли друг друга

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  2. sausage 07.04.2021 15:44 # sausage
    Ничего себе красава этот Джордан! Правду матку рубанул без всяких компромиссов. На ФАПЛ этого топаря.

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  3. leon-britton 07.04.2021 15:23 # leon-britton
    А портовая помойка тогда кто? Неужто подшконарная колбасня? хе хе хе хе хе

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  4. anabanana94 07.04.2021 15:22 # anabanana94
    Поднесите его ротик вставлю куй удачи

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  5. true-manc 07.04.2021 15:04 # true-manc
    Верно, Джордан. Тоттенхэм - хронические неудачники, прямо как портовые проститутки из заглотуля, идущие на 7-м месте АПЛ и принявшие вчера три палки от слабейшего за последние 10 лет Реал Мадрида.Пользователь получил предупреждение

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