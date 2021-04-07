Джордан: "Тоттенхэм" — кучка хронических неудачников"

Бывший владелец "Кристал Пэлас" Саймон Джордан заступился за главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, который публично раскритиковал своих игроков.

Немалое количество болельщиков "Тоттенхэма" осталось недовольно тем, что Моуриньо на публику раскритиковал своих игроков после упущенной победы против "Ньюкасла" в минувший уикенд (2:2).



"Тренер тот же, игроки разные", — такой фразой объяснил Моуриньо неудачную игру "шпор" в обороне в сравнении со своими предыдущими командами.



Однако Джордан ценит Моуриньо за его прямоту и соглашается, что Жозе просто достались недостаточно классные игроки.



"Это те же самые игроки, которых он довольно регулярно защищает, но об этом не рассказывают газеты в тех же красках. Мы не видим заголовков, где бы Моуриньо хвалил своих игроков. Тех же игроков, которые сыграли абсолютно позорно против загребского "Динамо".



"Внезапно болельщики пришли в ярость от того, что их тренер сделал наблюдение, подтвержденное фактами. Эти игроки — кучка хронических неудачников, которые ничего не выиграли, которые регулярно вылетают с полуфинальной стадии Кубка Англии, которые добрались до финала Лиги Чемпионов и наложили в штаны, которые должны были выигрывать лигу, но уступили титул "Лестеру".



"Возможно, они нуждаются в изменениях. Я не говорю, что Моуриньо поступает правильно, регулярно излучая негатив. Но Моуриньо побежал в каждом клубе. Он пришел в "Тоттенхэм", и они недостаточно хороши!" — сообщил Джордан talkSPORT.