Раш призывает Джеррарда не спешить с возвращением в "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Ян Раш считает, что главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду не нужно спешить с возвращением в мерсисайдский клуб.

Джеррард давно считается фаворитом на роль преемника Юргена Клоппа в "Ливерпуле", и в этом сезоне Стивен только укрепил свою репутацию завоеванием титула шотландской Премьер-Лиги.



Однако Раш предостерегает Джеррарда от ошибки Фрэнка Лэмпарда, который, как считает Ян, взялся за работу своей мечты слишком рано.



"Букмекеры никогда не ошибаются. Надеюсь, Юрген Клопп проведет в "Ливерпуле" еще много времени, потому что это означало бы, что они выступают хорошо".



"Уверен, однажды Стивен возглавит "Ливерпуль", но это не случится завтра. Уверен, он и сам помышляет об этой работе в долгосрочной перспективе, но Стивен все еще познает тренерскую профессию".



"Выбор правильного времени определяет все. К примеру, Фрэнк Лэмпард, возможно, поспешил сменить "Дерби" на "Челси". Думаю, он был неплох, но все равно лишился работы. Не хочется, чтобы то же самое случилось со Стивеном. Будьте осторожны, подталкивая людей к чему-либо.



"В следующем сезоне Стивену будет важно защитить чемпионское звание и хорошо выступить в Европе. Если он сделает это, то попадает в виш-лист не только "Ливерпуля", но и ряда других клубов", — сообщил Раш Daily Mirror.