Де Брюйне заключил новый контракт с "Сити" до 2025 года

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2025.

"Сити" потратил 55 миллионов фунтов на приглашение Де Брюйне из "Вольфсбурга" в августе 2015 и с тех пор ничуть не пожалел об этих инвестициях в плеймейкера, ранее не сумевшего заиграть в "Челси".

За свои пять с половиной сезонов на "Этихад" Кевин выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.

Этот сезон 29-летний бельгиец тоже проводит на высочайшем уровне, забив восемь голов и отдав 16 результативных передач, что позволяет "горожанам" претендовать на все четыре доступных трофея.

Лишь накануне Де Брюйне открыл счет в матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" и поучаствовал в комбинации, которая увенчалась победным голом Фила Фодена (2:1). А сегодня Кевин обрадовал фанатов своего клуба еще больше, заключив новое четырехлетнее соглашение с прибавкой к своей текущей зарплате в 300 тыс. фунтов в неделю.

Отметим, что переговоры о новом контракте Де Брюйне были не самыми простыми и изрядно затянулись — как из-за пандемии коронавируса, так и из-за ареста агента Кевина. Последние месяцы игрок лично общался с клубом о продлении сотрудничества.

"Я не могу быть счастливее. С момента перехода в "Сити" в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю наших фанатов, моя семья обосновалась в Манчестере, и я значительно улучшил свою игру".

"Этот клуб заточен на успех. Клуб дает мне все необходимое, чтобы я мог играть как можно лучше, поэтому я легко решился на новый контракт. Я играю в свой лучший футбол в карьере, и я искренне верю, что это еще не предел".

"Пеп (Гвардиола) и я одинаково видим футбол. Подобные отношения с тренером — это так важно для меня, поэтому наши цели полностью совпадают, и мы хотим одного и того же".

"Сейчас я сосредоточен лишь на успешном завершении кампании. Пока что наши результаты и игра превосходны, но мы должны убедиться, что финишируем с трофеями, которые заслуживаем", — сообщил Де Брюйне.

Добавим, всего Де Брюйне сыграл 253 матча за "Сити", забил 64 гола и отдал 105 результативных передач.


Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2021 13:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 07.04.2021 14:23 # m-ballack
    Если не тянешь основу пенсов, всегда есть шанс стать легендой какого нибудь мц. Удачи парню, мб хоть на старость лет перейдет в топ клуб и наконец выиграет ЛЧ.

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  2. sausage 07.04.2021 14:18 # sausage
    07.04.2021 12:26 #
    bezviz

    так ты же сам до матча был полон уверенности что пройдете реал и отомстите за то изнасилование в 2018) а аргументами были - ну нам важнее, нужно мстить, и реал щас дно, много травм, рамос не играет, а щас ты как всегда переобулся, как лох, я вообще не помню ни одного твоего высера, который оправдал твои ожидания

    Источник: http://fapl.ru/posts/85128/?c=1#c7320160

    В понимании безвиза я олицетворяю мнение всех колбасников ФАПЛа и даже тех, кто существует только в его мозгу. Вроде как комплимент, но от такого индивида, как этот, довольно спорный. Даже как-то жутковато... за него.

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  3. quavo 07.04.2021 14:12 # quavo
    Второй лучший апз лиги

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  4. ry-l 07.04.2021 14:11 # ry-l
    Ну и накуй эта куйня на главной?

    Просто факт что Кевин ещё 4 года без лч будет

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  5. imf-tau 07.04.2021 14:06 # imf-tau
    Топарь жи есть, осталось в Англии взять ЛЧ.

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  6. iska95 07.04.2021 14:02 # iska95
    Новый Озил развёл каралей...

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  7. van-dijk 07.04.2021 13:56 # van-dijk
    Шестёрка.

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  8. jirrort 07.04.2021 13:49 # jirrort
    Порту клуб пидорасов!!!!!!!!!

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  9. jack-4poker 07.04.2021 13:44 # jack-4poker
    Де Бревне и Фернандеш и Кавани единственные по настоящему топовые игроки в АПЛ

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  10. thegodfather 07.04.2021 13:31 # thegodfather
    Удачи

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  11. roberto-89 07.04.2021 13:18 # roberto-89
    какие же вы смешные фейки 0.5 фонада ухехехеххехеххехехе

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  12. mrsimph 07.04.2021 13:17 # mrsimph
    Любимый игрок у горожан. С детства за Ливерпуль, но карьера есть карьера.

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  13. mcart 07.04.2021 13:08 # mcart
    Толковый пзщ, минимум десятку голевых покладёт.

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  14. geniusss 07.04.2021 13:08 # geniusss
    !!!А вы знали, что
    Лил Памп страдает дислексией, из-за которой он не может читать

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  15. lfcynwa 07.04.2021 13:07 # lfcynwa
    вот уж кто точно Король!

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  16. chelsea88 07.04.2021 13:07 # chelsea88
    Дама!

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  17. true-manc 07.04.2021 13:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Лучший распасовщик в истории АПЛ!!!

    Де Брюйне >>> Лэмпард+Джеррард+Скоулз+Ёзил

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  18. glorfindel 07.04.2021 13:03 # glorfindel
    Отличная новость! Значит Месси точно не будет в Сити. Ура!

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  19. scholes22 07.04.2021 13:01 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  20. scauzer11 07.04.2021 13:00 # scauzer11
    Валет))

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