Де Брюйне заключил новый контракт с "Сити" до 2025 года

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2025.

"Сити" потратил 55 миллионов фунтов на приглашение Де Брюйне из "Вольфсбурга" в августе 2015 и с тех пор ничуть не пожалел об этих инвестициях в плеймейкера, ранее не сумевшего заиграть в "Челси".



За свои пять с половиной сезонов на "Этихад" Кевин выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.



Этот сезон 29-летний бельгиец тоже проводит на высочайшем уровне, забив восемь голов и отдав 16 результативных передач, что позволяет "горожанам" претендовать на все четыре доступных трофея.



Лишь накануне Де Брюйне открыл счет в матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" и поучаствовал в комбинации, которая увенчалась победным голом Фила Фодена (2:1). А сегодня Кевин обрадовал фанатов своего клуба еще больше, заключив новое четырехлетнее соглашение с прибавкой к своей текущей зарплате в 300 тыс. фунтов в неделю.



Отметим, что переговоры о новом контракте Де Брюйне были не самыми простыми и изрядно затянулись — как из-за пандемии коронавируса, так и из-за ареста агента Кевина. Последние месяцы игрок лично общался с клубом о продлении сотрудничества.



"Я не могу быть счастливее. С момента перехода в "Сити" в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю наших фанатов, моя семья обосновалась в Манчестере, и я значительно улучшил свою игру".



"Этот клуб заточен на успех. Клуб дает мне все необходимое, чтобы я мог играть как можно лучше, поэтому я легко решился на новый контракт. Я играю в свой лучший футбол в карьере, и я искренне верю, что это еще не предел".



"Пеп (Гвардиола) и я одинаково видим футбол. Подобные отношения с тренером — это так важно для меня, поэтому наши цели полностью совпадают, и мы хотим одного и того же".



"Сейчас я сосредоточен лишь на успешном завершении кампании. Пока что наши результаты и игра превосходны, но мы должны убедиться, что финишируем с трофеями, которые заслуживаем", — сообщил Де Брюйне.



Добавим, всего Де Брюйне сыграл 253 матча за "Сити", забил 64 гола и отдал 105 результативных передач.