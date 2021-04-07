Де Брюйне заключил новый контракт с "Сити" до 2025 года
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2025.
"Сити" потратил 55 миллионов фунтов на приглашение Де Брюйне из "Вольфсбурга" в августе 2015 и с тех пор ничуть не пожалел об этих инвестициях в плеймейкера, ранее не сумевшего заиграть в "Челси".
За свои пять с половиной сезонов на "Этихад" Кевин выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.
Этот сезон 29-летний бельгиец тоже проводит на высочайшем уровне, забив восемь голов и отдав 16 результативных передач, что позволяет "горожанам" претендовать на все четыре доступных трофея.
Лишь накануне Де Брюйне открыл счет в матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" и поучаствовал в комбинации, которая увенчалась победным голом Фила Фодена (2:1). А сегодня Кевин обрадовал фанатов своего клуба еще больше, заключив новое четырехлетнее соглашение с прибавкой к своей текущей зарплате в 300 тыс. фунтов в неделю.
Отметим, что переговоры о новом контракте Де Брюйне были не самыми простыми и изрядно затянулись — как из-за пандемии коронавируса, так и из-за ареста агента Кевина. Последние месяцы игрок лично общался с клубом о продлении сотрудничества.
"Я не могу быть счастливее. С момента перехода в "Сити" в 2015 году я чувствую себя как дома. Я люблю наших фанатов, моя семья обосновалась в Манчестере, и я значительно улучшил свою игру".
"Этот клуб заточен на успех. Клуб дает мне все необходимое, чтобы я мог играть как можно лучше, поэтому я легко решился на новый контракт. Я играю в свой лучший футбол в карьере, и я искренне верю, что это еще не предел".
"Пеп (Гвардиола) и я одинаково видим футбол. Подобные отношения с тренером — это так важно для меня, поэтому наши цели полностью совпадают, и мы хотим одного и того же".
"Сейчас я сосредоточен лишь на успешном завершении кампании. Пока что наши результаты и игра превосходны, но мы должны убедиться, что финишируем с трофеями, которые заслуживаем", — сообщил Де Брюйне.
Добавим, всего Де Брюйне сыграл 253 матча за "Сити", забил 64 гола и отдал 105 результативных передач.
07.04.2021 13:00
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Последние комментарии:
Если не тянешь основу пенсов, всегда есть шанс стать легендой какого нибудь мц. Удачи парню, мб хоть на старость лет перейдет в топ клуб и наконец выиграет ЛЧ.
(ответить)
07.04.2021 12:26 #
bezviz
так ты же сам до матча был полон уверенности что пройдете реал и отомстите за то изнасилование в 2018) а аргументами были - ну нам важнее, нужно мстить, и реал щас дно, много травм, рамос не играет, а щас ты как всегда переобулся, как лох, я вообще не помню ни одного твоего высера, который оправдал твои ожидания
Источник: http://fapl.ru/posts/85128/?c=1#c7320160
В понимании безвиза я олицетворяю мнение всех колбасников ФАПЛа и даже тех, кто существует только в его мозгу. Вроде как комплимент, но от такого индивида, как этот, довольно спорный. Даже как-то жутковато... за него.
(ответить)
Второй лучший апз лиги
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Ну и накуй эта куйня на главной?
Просто факт что Кевин ещё 4 года без лч будет
(ответить)
Топарь жи есть, осталось в Англии взять ЛЧ.
(ответить)
Новый Озил развёл каралей...
(ответить)
Шестёрка.
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Порту клуб пидорасов!!!!!!!!!
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Де Бревне и Фернандеш и Кавани единственные по настоящему топовые игроки в АПЛ
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Удачи
(ответить)
какие же вы смешные фейки 0.5 фонада ухехехеххехеххехехе
(ответить)
Любимый игрок у горожан. С детства за Ливерпуль, но карьера есть карьера.
(ответить)
Толковый пзщ, минимум десятку голевых покладёт.
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!!!А вы знали, что
Лил Памп страдает дислексией, из-за которой он не может читать
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вот уж кто точно Король!
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Дама!
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КОРОЛЬ!!!
Лучший распасовщик в истории АПЛ!!!
Де Брюйне >>> Лэмпард+Джеррард+Скоулз+Ёзил
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Отличная новость! Значит Месси точно не будет в Сити. Ура!
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КОРОЛЬ!!!
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Валет))
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