Фернандеш: "Юнайтед" создан для трофеев"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш напомнил своей команде о необходимости выигрывать трофеи.

Прогресс "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере очевиден, и если не случится сюрпризов, этот сезон "красные дьяволы" комфортно завершат на втором месте в Премьер-Лиге.

Однако Фернандеш, забивший 35 голов и отдавший 22 результативные передачи в 68 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, жаждет трофеев. Такую возможность "дьяволам" предоставляет Лига Европы, и Бруну не хочет ударить в грязь лицом.

"Мы не можем думать ни о чем другом в этом клубе. "Юнайтед" создан для трофеев, и наш настрой заточен именно на это".

"Мы достигли полуфинала Кубка Лиги и проиграли там "Сити", но этого недостаточно. Мы потратили время впустую. Нам нужно выходить в финалы и выигрывать их", — цитирует Фернандеша ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2021 12:00

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  1. chelsiukpro 07.04.2021 12:17 # chelsiukpro
    Фото зачёт :)) с такой крысиной рожей сидет ему под плинтусом в дырке....

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  2. sausage 07.04.2021 12:12 # sausage
    Мда, фото норм. Именно с таким лицом он это говорил.

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  3. barstreetboy 07.04.2021 12:11 # barstreetboy
    Муму создан чтобы сасать!

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