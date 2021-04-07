Фернандеш: "Юнайтед" создан для трофеев"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш напомнил своей команде о необходимости выигрывать трофеи.

Прогресс "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере очевиден, и если не случится сюрпризов, этот сезон "красные дьяволы" комфортно завершат на втором месте в Премьер-Лиге.



Однако Фернандеш, забивший 35 голов и отдавший 22 результативные передачи в 68 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, жаждет трофеев. Такую возможность "дьяволам" предоставляет Лига Европы, и Бруну не хочет ударить в грязь лицом.



"Мы не можем думать ни о чем другом в этом клубе. "Юнайтед" создан для трофеев, и наш настрой заточен именно на это".



"Мы достигли полуфинала Кубка Лиги и проиграли там "Сити", но этого недостаточно. Мы потратили время впустую. Нам нужно выходить в финалы и выигрывать их", — цитирует Фернандеша ESPN.