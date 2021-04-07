Агуэро выберет между "Челси" и "Тоттенхэмом"

Серхио Агуэро Помимо "Челси", нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро также готов рассмотреть вариант с переходом в "Тоттенхэм".

И хотя "Сити" принял решение не продлевать истекающий в конце этого сезона контракт Агуэро, предполагается, что сам Серхио хочет остаться в Премьер-Лиге.

За последние дни пресса неоднократно сообщала об интересе к Агуэро со стороны "Челси", который видит в 32-летнем аргентинце альтернативу Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".

Однако The Telegraph утверждает, что зарабатывающий 250 тысяч фунтов в неделю Агуэро также будет открыт к переходу в "Тоттенхэм", если "шпорам" удастся сделать правильное предложение, а для этого, им нужно попасть в Лигу Чемпионов.

Фактически "Челси" и "Тоттенхэм" — единственные варианты для Агуэро в Премьер-Лиге. Переход в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" исключен для Серхио из-за напряженных отношений этих клубов с "Сити". В "Арсенале", как сказал Микель Артета, ветерана тоже не будет.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2021 11:00

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  1. m-ballack 07.04.2021 11:08 # m-ballack
    Забавно, что больше всего в новейшей истории мц разыгрывали титул с пенсами, а "напряженные отношения" с лфк)

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  2. danny949494 07.04.2021 11:03 # danny949494
    Уж лучше Калверта взять, чем этого старика.

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