Агуэро выберет между "Челси" и "Тоттенхэмом"

Помимо "Челси", нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро также готов рассмотреть вариант с переходом в "Тоттенхэм".

И хотя "Сити" принял решение не продлевать истекающий в конце этого сезона контракт Агуэро, предполагается, что сам Серхио хочет остаться в Премьер-Лиге.



За последние дни пресса неоднократно сообщала об интересе к Агуэро со стороны "Челси", который видит в 32-летнем аргентинце альтернативу Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".



Однако The Telegraph утверждает, что зарабатывающий 250 тысяч фунтов в неделю Агуэро также будет открыт к переходу в "Тоттенхэм", если "шпорам" удастся сделать правильное предложение, а для этого, им нужно попасть в Лигу Чемпионов.



Фактически "Челси" и "Тоттенхэм" — единственные варианты для Агуэро в Премьер-Лиге. Переход в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" исключен для Серхио из-за напряженных отношений этих клубов с "Сити". В "Арсенале", как сказал Микель Артета, ветерана тоже не будет.