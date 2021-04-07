Клопп объяснил замену Кейта в первом тайме матча с "Реалом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил замену полузащитника Наби Кейта в первом тайме проигранного матча Лиги Чемпионов против "Реала" (3:1).

Подопечные Клоппа совершенно провалили первый тайм первого четвертьфинального матча на "Сантьяго Бернабеу" накануне вечером, уйдя на перерыв при счете 2:0.



При этом 26-летнего гвинейца Юрген заменил на Тиаго Алькантару еще на 42-й минуте, и причиной этому была вовсе не травма.



"Знаю, теперь это громкая история, но мне это не нравится, если честно".



"Просто Наби не попал в игру — и не только он один. Нам нужно было, чтобы Наби принимал активное участие в игре".



"Это была тактическая замена, скажем так, но я бы мог произвести больше изменений в тот момент — слава Богу, я их не сделал", — цитирует Клоппа Daily Mirror.