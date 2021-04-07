Анонс матча "Порту" — "Челси"
В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Челси" сразится на выезде с "Порту".
Из всех доступных вариантов "Челси" достался, пожалуй, наиболее благоприятный при жеребьевке четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.
"Синим" лишь важно правильно настроиться и прогнать самоуспокоенность против андердога, чего им явно не удалось в минувший уикенд, когда лондонцы потерпели поражение 2:5 от "Вест Бромвича", занимающего предпоследнее место в Премьер-Лиге.
То поражение, кстати, стало для "Челси" первым в 15 матчах при Томасе Тухеле в качестве главного тренера.
"Это была большая пощечина, но это было необходимо, чтобы напомнить нам, как тяжело продолжать побеждать".
"У меня есть ощущение, что мы можем пройти "Порту", но это будет тяжело. У них очень опытная команда, но мы достаточно сильны и верим в себя", — цитирует Тухеля BBC.
- "Порту" проиграл пять из восьми последних встреч с "Челси" в Лиге Чемпионов (2 победы, 1 ничья), чаще проигрывая в соревновании только "Реалу" (6).
- "Челси" выиграл 75 процентов своих матчей против португальских команд в Лиге Чемпионов (9 побед, 1 ничья, 2 поражения). Больше побед у "синих" только против представителей Португалии (13).
- Это будет всего лишь второе противостояние "Челси" и "Порту" в плей-офф Лиги Чемпионов. В 1/8 финала сезона 2006/07 "синие" взяли верх по сумме двух матчей 3:2.
- После победы в Лиге Чемпионов в сезоне 2003/04 "Порту" выиграл только один из шести матчей на четвертьфинальной стадии соревнования, последнюю победу здесь одержав против "Баварии" в апреле 2015.
- Тухель может стать всего лишь вторым тренером в истории "Челси", выигравшим три своих первых матча в плей-офф Лиги Чемпионов с клубом.
Из лазарета "Челси" возвращаются полузащитники Нголо Канте и Кристиан Пулишич. Антонио Рюдигеру, который подрался на тренировке с Кепой Аррисабалагой, было обещано место в стартовом составе.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Порту" (Португалия) — "Челси" (Англия)
Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 22:00 Онлайн-трансляция
07.04.2021 09:00
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Последние комментарии:
удачи бывшему клубу маура против бывшего клуба маура!
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0:3 скриньте!!!!!!
(ответить)
роберто это фейк либо сжоптианы либо дал6аё6а шлюша скорее всего, но дело даже не в фейке, а в том какие же они конченные дал6аё6ы-ноулайферы, это просто мрак е6анный)
Источник: http://fapl.ru/mancityman/
(ответить)
Правильно что на главной анонс Челси. А вот вчера на главной было 7 вещей что узнали о туре. Миха знает кто топ клуб Англии
(ответить)
07.04.2021 10:04 #
jack-4poker
Норм вчера обоссали колбасу. Они только клювы высунули из под шконаря и сразу обоссали. Ору!
Сегодня пенсов обоссывать
Источник: http://fapl.ru/posts/85128/?c=1
Ухехехехе. Лемрася забыла, что первым был обоссан МЮМЮ Юнайтед.
(ответить)
ждем тиагу силву в основе
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Чет не пойму, у манков вроде четверг, знаменательный день, рано клювы повысовывали.
(ответить)
здарова тренты филипсы и прочие кабаки))
(ответить)
Норм вчера обоссали колбасу. Они только клювы высунули из под шконаря и сразу обоссали. Ору!
Сегодня пенсов обоссывать
(ответить)
Здоров пенсы!
Обидно за Ливерпуль, что проиграли, но без топовой защиты в ЛЧ нехер делать, пока играют дворовые бездари как Филлипс, уровня Суонси, про Европу можно забыть.
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как бы на челси писхуан не сделали)
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Джейми Каррагер предсказал в эфире CBS Sport, что «Ливерпуль» и «Челси» встретятся в полуфинале «Лиги чемпионов», а затем ошеломил своих коллег-экспертов, заявив, что лондонский клуб пройдет в финал.
«Реал Мадрид» - «Ливерпуль», две величайшие команды, которые мы видели в этом турнире. Но я должен сказать, что «Ливерпуль» на данный момент гораздо более лучшая команда, а «Реал» на данный момент слишком стар» - сказал Каррагер ПЕРЕД поражением англичан со счетом 1-3.
«Челси» и «Порту». Это должно быть не сложно для «Челси». «Порту» не на том уровне».
«Потенциальный полуфинал? «Ливерпуль» против «Челси». Это напоминает мне 2005 год. Но я думаю, что «Челси» в этот раз просто сделает это и пройдет в финал».
Мика Ричардс ответил в шоке: «Челси»!? Ты идешь против своей команды? Ты идешь против своей команды?! Стой, стой, стой. Ты идешь против своей команды? Серьезно?»
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Вперёд синяя машина! Блин, если с колбасой всё понятно, они Брайтонам то сосут, а тут Реал - никаких неожиданностей, то вот Шити хyeсосы должны были штук 6 этому демотивированному БД пихать, надеюсь как и в том году Лиону отсостут, просто принципиально против них топить охота. Недогегемоны бл
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Если зидан и в этот раз выиграет лч, я тогда нахуй ваше ниче не шарю в этом ебаном футболе.
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провал челси тухеля ))) вылет из ЛЧ от никчемного порту ))) будет оррр конечно уахахаххахахахаххахаха
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Короли!
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