Анонс матча "Порту" — "Челси"

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Челси" сразится на выезде с "Порту".

Из всех доступных вариантов "Челси" достался, пожалуй, наиболее благоприятный при жеребьевке четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.



"Синим" лишь важно правильно настроиться и прогнать самоуспокоенность против андердога, чего им явно не удалось в минувший уикенд, когда лондонцы потерпели поражение 2:5 от "Вест Бромвича", занимающего предпоследнее место в Премьер-Лиге.



То поражение, кстати, стало для "Челси" первым в 15 матчах при Томасе Тухеле в качестве главного тренера.



"Это была большая пощечина, но это было необходимо, чтобы напомнить нам, как тяжело продолжать побеждать".



"У меня есть ощущение, что мы можем пройти "Порту", но это будет тяжело. У них очень опытная команда, но мы достаточно сильны и верим в себя", — цитирует Тухеля BBC.



- "Порту" проиграл пять из восьми последних встреч с "Челси" в Лиге Чемпионов (2 победы, 1 ничья), чаще проигрывая в соревновании только "Реалу" (6).



- "Челси" выиграл 75 процентов своих матчей против португальских команд в Лиге Чемпионов (9 побед, 1 ничья, 2 поражения). Больше побед у "синих" только против представителей Португалии (13).



- Это будет всего лишь второе противостояние "Челси" и "Порту" в плей-офф Лиги Чемпионов. В 1/8 финала сезона 2006/07 "синие" взяли верх по сумме двух матчей 3:2.



- После победы в Лиге Чемпионов в сезоне 2003/04 "Порту" выиграл только один из шести матчей на четвертьфинальной стадии соревнования, последнюю победу здесь одержав против "Баварии" в апреле 2015.



- Тухель может стать всего лишь вторым тренером в истории "Челси", выигравшим три своих первых матча в плей-офф Лиги Чемпионов с клубом.



Из лазарета "Челси" возвращаются полузащитники Нголо Канте и Кристиан Пулишич. Антонио Рюдигеру, который подрался на тренировке с Кепой Аррисабалагой, было обещано место в стартовом составе.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Порту" (Португалия) — "Челси" (Англия)

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 22:00 Онлайн-трансляция