Гвардиола чувствует, что "Сити" поддался давлению

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил не самую выразительную игру своей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Учитывая текущую форму команд во внутренних чемпионатах, "Сити" виделся большим фаворитом матча на "Этихад" против "Боруссии" во вторник вечером.



"Горожане" подтвердили это быстрым голом Кевина Де Брюйне, но дальше игра у них не заладилась. В концовке дортмундцам даже удалось сравнять счет, и только Фил Фоден на последней минуте смог сохранить победу за хозяевами — 2:1.



Гвардиола чувствует, что "Сити" не совсем выдержал груз ожиданий. Однако Хосеп надеется исправить недочеты в игре своей команды к ответному матчу.



"Когда ты выиграл 26 матчей из 27, а они не побеждают в Бундеслиге, то давление на твоих плечах. Со стороны казалось, что нам все гарантировано. Каждый верил, что мы победим".



"Мы проявили невероятную самоотдачу и желание пройти дальше. Теперь мы отправляемся на ответный матч после победы 2:1. "Боруссия" — такой соперник, который всегда может забить".



"Мы подправим некоторые вещи, которые нам не удались сегодня. Мы сделаем это спокойно и как можно лучше. Мы посмотрим, что можно улучшить".



"Мы отправимся туда за победой. Я просил игроков выиграть этот матч — они это сделали, и в Дортмунд мы отправимся не для того, чтобы обороняться".



"Мы подправим наш прессинг, наш выход из обороны и сыграем 90 минут, стараясь достичь полуфинала", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.