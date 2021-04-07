Клопп заподозрил Брыха в неприязни к Мане
После поражения 3:1 от "Реала" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заподозрил рефери Феликса Брыха в личной неприязни к нападающему "красных" Садио Мане.
За 27 секунд до того, как Марко Ансенсио сделал счет 2:0 в пользу "Реала", Лукас Васкес — будучи последним защитником — уложил Мане на газон вблизи своей штрафной, однако Брых позволил продолжить игру.
В концовке второго тайма Брых вновь оставил без внимание жесткую игру против Садио, и после финального свистка Клопп сразу же пошел жаловаться своему соотечественнику, а также высказал недовольство перед прессой.
"Думаю, рефери был несправедлив к Садио. На мой взгляд, это нечто личное. Я не понимаю, что делал рефери. Я не говорю, что мы проиграли из-за него, но нормальное судейство — это все, что тебе нужно. Когда бы Садио ни падал, он ничего не получал".
"Если ты хочешь пройти в полуфинал, ты должен заслужить это право, и мы этого не сделали — особенно в первом тайме".
"Но это это только половина противостояния, и это единственная хорошая вещь, которую я могу сказать про данный матч, не считая гола".
"Сегодня вечером наша игра была недостаточно хороша, чтобы создавать большие проблемы "Реалу". Мы слишком упростили им жизнь".
"Мы не заслужили больше сегодня вечером, но мы забили гол во втором тайме, и это дает нам кое-какую надежду", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
07.04.2021 07:00
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Последние комментарии:
Как же этот нытик заебал))
Команда создала 1 момент за матч, а у него брых рассист))
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попахивает расизмом))
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Он в обе стороны вчера мало свистел , скажи ещё спасибо , что пенальти чистый не дали, потому как если там не фол на Бензема, то тогда хз , какой фол надо
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Кстати да
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