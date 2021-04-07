Лайнсмен взял автограф у Холанда

Лайнсмен матча Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией" взял автограф у нападающего немецкой команды Эрлинга Холанда.

Во вторник вечером Холанд не смог отличиться против команды, которая считается главным претендентом на его приобретение, но отдал результативную передачу на Марко Ройса, пускай это и не помогло "Боруссии" избежать поражения со счетом 2:1.



А после того, как на "Этихад" раздался финальный свисток, случилось нечто немыслимое. Румынский ассистент рефери Октавиан Шовре с флажком под мышкой взял автограф у Холанда в подтрибунном тоннеле, попросив Эрлинга расписаться на желтой и красной карточках, сообщает BBC.



"Ему не стоило этого делать. У арбитров есть своя работа, и первый тайм дался им тяжело. Они совершили много ошибок. Ты можешь быть фанатом, но когда ты делаешь это перед другими игроками, это выглядит неправильно", — сообщил в эфире BT Sport экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз.



А вот главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола здесь никакой проблемы не увидел.



"Может быть, он фанат Холанда. Может быть, это для его сына или дочери. Я никогда не видел такого прежде, но рефери и лайнсмен были корректны и хорошо выполнили свою работу. Вот и все", – сообщил Гвардиола.



Добавим, самым спорным судейским решением в состоявшемся матче стал отмененный гол полузащитника "Боруссии" Джуда Беллингема, который отобрал мяч у голкипера "Сити" Эдерсона за пределами штрафной площади и поразил пустые ворота. Рефери увидел здесь фол и показал юному англичанину желтую карточку.