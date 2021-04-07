"Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв "Реалу"

Реал "Реал" повторил результат финала Лиги Чемпионов 2018 года, обыграв "Ливерпуль" с тем же счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче европейского соревнования.

Относительно победы 0:3 над "Арсеналом" в стартовом составе "красных" появились Джорджиньо Вейналдум, Наби Кейта и Диогу Жота, заменив Джеймса Милнера, Тиаго Алькантару и Роберто Фирмино.

"Реал" чуть лучше начал матч, а когда показалось, что "Ливерпуль" стал нащупывать свою игру, хозяева забили. Тони Кроос сделал длинную передачу вперед на Винисиуса Джуниора, который грудью опустил мяч себе в ноги и пробил мимо Алиссона — 1:0.

Пока гости приходили в себя, "Реал" удвоил счет. Трент Александер-Арнольд неудачно сбросил мяч с фланга в штрафную, а Маркос Асенсио совершил перехват, ускользнул от усатого бразильца и поразил ворота — 2:0.

"Ливерпуль" был в ступоре и незадолго до перерыва едва не пропустил еще, однако Асенсио с острого угла пробил мимо.

А вот второй тайм начался обнадеживающе для "красных". Удар ворвавшегося в штрафную Жоты был заблокирован, однако мяч отскочил прямо к Мохамеду Салаху, который пробил по цели — 2:1.

Гости явно взбодрились, стали активнее атаковать, однако слабость их обороны никуда не делась. "Реалу" не удалось реализовать выход два в одного, но на 65-й минуте Винисус пробил в касание из района 11-метровой отметки после передачи Луки Модрича с края штрафной — 3:1.

Вновь сделав счет комфортным, "Реал" уверенно довел дело до победы. "Ливерпуль" старался, но моментов не создавал.

"Ливерпуль" ненадолго включился в игру в начале второго тайма, но в остальном вчистую уступил "Реалу", который сполна воспользовался хрупкостью обороны "красных".

"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:1 (2:0)

Голы: Винисиус 27, 65, Асенсио 36 — Салах 51.

"Реал": Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде 70), Бензема, Винисиус (Родриго 85).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Фирмино 81), Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Алькантара 42), Салах, Мане, Жота (Шакири 81).

Предупреждения: Васкес — Мане, Алькантара, Александер-Арнольд.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 07.04.2021 00:37 # lexa-arsenal
    Трент - асистировал асенсио, ржачно падая
    Цз лузерки пустивший в очко

    У клоппа новая тактика делать из игроков посмешише. так рассмешил арсенал, что те перестали играть, но с реалом не прокатило

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  2. liverpo0ol 07.04.2021 00:36 # liverpo0ol
    До сих пор не пойму почему Кейта выпустили с первых минут. Тот же вопрос по Жоте.

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  3. mancityman 07.04.2021 00:35 # mancityman
    Братики, очень сильно какаем на лузерxyйню, так держать)

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  4. liverpo0ol 07.04.2021 00:34 # liverpo0ol
    Для Реала ЛЧ уже как своя лига, могут пройти любого даже не основным составом.

    2 гола отыграть можно, но они забьют это точно. Тут проход ЛФК 50/50.

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  5. bmw-e34 07.04.2021 00:32 # bmw-e34
    2 не 10, можно и отыграть

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  6. billy-bones 07.04.2021 00:30 # billy-bones
    Неплохая ответочка прилетела Реалу за финал 2018.

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  7. kler 07.04.2021 00:26 # kler
    ну конечно клопп мега топ
    а гвардиола физрук тренирующий только топ клубы
    только вот Пеп в прошлом году наглухо выключил полузащиту реала и нестареющих Кросса с Модричеи, а во что там Клопп мега топ сыграл ?

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  8. alexander-arnold 07.04.2021 00:23 # alexander-arnold
    Первый гол в матче такой шедевральный, я кончил сука. Такое могут исполнить лишь единицы и Вернер точно не в их числе

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  9. alexander-arnold 07.04.2021 00:20 # alexander-arnold
    В общем Кабак позиционно хорош, но физически очень слаб пока, возраст дает о себе знать.
    Филлипс сегодня провел ужасный матч, Винисиус его вообще не чувствовал.
    Фабиньо даун ходил как мертвый и ахуевал от класса Модрича и Кросса видимо, вообще не чувствовал матч.
    Остальные мертвые, как всегда

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  10. sausage 07.04.2021 00:17 # sausage
    Всё-таки сегодняшние цз у Ливерпуля не уровень ЛЧ. Это не с волками или Арсеналом катать, когда особо сложных задач соперник просто не в состоянии поставить, да и Лейпциг сам себя испугался. Но больше волнует центр поля, сегодня его не было. Кейта вообще нахуй давно пора, Тиаго тож мертвяк мёртвый. Кэпа нет и всё как-то не о чём. А самое грустное, что и он не вечный, а на подходе только Джонс. Кстати, лучше бы ему шанс дали, чем Кейта. Ну а по сути Реал очевидно был лучше и не о чем говорить. На Энфилд надо людей запустить, хоть 30%, тогда шанс есть. Короче, верим!

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  11. rentv 07.04.2021 00:16 # rentv
    https://twitter.com/i/status/1379521421735526403

    не могу поверить, что гол беллингейма не просто не защитали, но и дали карточку вот за это. И ВАР работал. Я вообще хуй знает, как нужно посмотреть этот момент, чтоб там просто даже фол Белингейма увидеть.

    Я такое вообще впервые в матче с ВАР вижу. Просто позор ебаный. Уже просто в открытую глуматься над всей футбольной Европой ситюки, просто в наглую покупая судей

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  12. lexa-arsenal 07.04.2021 00:14 # lexa-arsenal
    Клоп топ
    Артета гений
    Тухель маестро

    Норм апл скатилась

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  13. liverfun 07.04.2021 00:13 # liverfun
    команда была не готова к матчу, возможно отдыха не хватило, учитывая что было всего 2 дня на восстановление и перелет. но все равно, во 2 тайме же начали бегать, хоть и на 20 минут всего хватило.
    позор в том, что один престарелый модрич отпахал лучше абсолютно любого игрока ливерпуля.
    понятно, что обстановка на этом стадионе походила на типичный товарняк, но хозяева то были заряжены.
    все очень слабо отыграли, от и до, мане вообще мертв, надо ему отдохнуть.
    было бы не так обидно, если б проебали, отдав все силы, но была лишь безвольность.
    остается рассчитывать на то, что перед ответным матчем у красных будет достаточно отдыха, а тренеры зарядят команду.
    клопп топ

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  14. ataman 07.04.2021 00:12 # ataman
    усатого бразильца)))
    жоско потроллил)))

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  15. lexa-arsenal 07.04.2021 00:11 # lexa-arsenal
    Осталось порту сделать дело и игроки опять сливать тренера начнут как обычно

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  16. imf-tau 07.04.2021 00:10 # imf-tau
    А, и где там пуберта с дрочертой? Хочу поссать ему в глаза божьей росой.

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  17. gandalf 07.04.2021 00:10 # gandalf
    лысая шмара отскочила от бд конечно благодаря колбаснику джану, какой же он лох

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  18. bes-ter 07.04.2021 00:10 # bes-ter
    Следует признать что ливерпуль крупно обосрался, тренеришка изжил себя, прошлый год был халявой, Сити устали выигрывать и расслабились

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  19. lfcynwa 07.04.2021 00:09 # lfcynwa
    счет по игре, щас на энфилде под дружный вой всех собак портовых вынесем сливочное тело!1!!1!!!1(нет)

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  20. thegodfather 07.04.2021 00:09 # thegodfather
    так а че бд спокойно еще пройти мс может, вуаххаа

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