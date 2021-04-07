"Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв "Реалу"
"Реал" повторил результат финала Лиги Чемпионов 2018 года, обыграв "Ливерпуль" с тем же счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче европейского соревнования.
Относительно победы 0:3 над "Арсеналом" в стартовом составе "красных" появились Джорджиньо Вейналдум, Наби Кейта и Диогу Жота, заменив Джеймса Милнера, Тиаго Алькантару и Роберто Фирмино.
"Реал" чуть лучше начал матч, а когда показалось, что "Ливерпуль" стал нащупывать свою игру, хозяева забили. Тони Кроос сделал длинную передачу вперед на Винисиуса Джуниора, который грудью опустил мяч себе в ноги и пробил мимо Алиссона — 1:0.
Пока гости приходили в себя, "Реал" удвоил счет. Трент Александер-Арнольд неудачно сбросил мяч с фланга в штрафную, а Маркос Асенсио совершил перехват, ускользнул от усатого бразильца и поразил ворота — 2:0.
"Ливерпуль" был в ступоре и незадолго до перерыва едва не пропустил еще, однако Асенсио с острого угла пробил мимо.
А вот второй тайм начался обнадеживающе для "красных". Удар ворвавшегося в штрафную Жоты был заблокирован, однако мяч отскочил прямо к Мохамеду Салаху, который пробил по цели — 2:1.
Гости явно взбодрились, стали активнее атаковать, однако слабость их обороны никуда не делась. "Реалу" не удалось реализовать выход два в одного, но на 65-й минуте Винисус пробил в касание из района 11-метровой отметки после передачи Луки Модрича с края штрафной — 3:1.
Вновь сделав счет комфортным, "Реал" уверенно довел дело до победы. "Ливерпуль" старался, но моментов не создавал.
"Ливерпуль" ненадолго включился в игру в начале второго тайма, но в остальном вчистую уступил "Реалу", который сполна воспользовался хрупкостью обороны "красных".
"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:1 (2:0)
Голы: Винисиус 27, 65, Асенсио 36 — Салах 51.
"Реал": Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде 70), Бензема, Винисиус (Родриго 85).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Фирмино 81), Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Алькантара 42), Салах, Мане, Жота (Шакири 81).
Предупреждения: Васкес — Мане, Алькантара, Александер-Арнольд.
07.04.2021 00:05
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Последние комментарии:
Трент - асистировал асенсио, ржачно падая
Цз лузерки пустивший в очко
У клоппа новая тактика делать из игроков посмешише. так рассмешил арсенал, что те перестали играть, но с реалом не прокатило
(ответить)
До сих пор не пойму почему Кейта выпустили с первых минут. Тот же вопрос по Жоте.
(ответить)
Братики, очень сильно какаем на лузерxyйню, так держать)
(ответить)
Для Реала ЛЧ уже как своя лига, могут пройти любого даже не основным составом.
2 гола отыграть можно, но они забьют это точно. Тут проход ЛФК 50/50.
(ответить)
2 не 10, можно и отыграть
(ответить)
Неплохая ответочка прилетела Реалу за финал 2018.
(ответить)
ну конечно клопп мега топ
а гвардиола физрук тренирующий только топ клубы
только вот Пеп в прошлом году наглухо выключил полузащиту реала и нестареющих Кросса с Модричеи, а во что там Клопп мега топ сыграл ?
(ответить)
Первый гол в матче такой шедевральный, я кончил сука. Такое могут исполнить лишь единицы и Вернер точно не в их числе
(ответить)
В общем Кабак позиционно хорош, но физически очень слаб пока, возраст дает о себе знать.
Филлипс сегодня провел ужасный матч, Винисиус его вообще не чувствовал.
Фабиньо даун ходил как мертвый и ахуевал от класса Модрича и Кросса видимо, вообще не чувствовал матч.
Остальные мертвые, как всегда
(ответить)
Всё-таки сегодняшние цз у Ливерпуля не уровень ЛЧ. Это не с волками или Арсеналом катать, когда особо сложных задач соперник просто не в состоянии поставить, да и Лейпциг сам себя испугался. Но больше волнует центр поля, сегодня его не было. Кейта вообще нахуй давно пора, Тиаго тож мертвяк мёртвый. Кэпа нет и всё как-то не о чём. А самое грустное, что и он не вечный, а на подходе только Джонс. Кстати, лучше бы ему шанс дали, чем Кейта. Ну а по сути Реал очевидно был лучше и не о чем говорить. На Энфилд надо людей запустить, хоть 30%, тогда шанс есть. Короче, верим!
(ответить)
https://twitter.com/i/status/1379521421735526403
не могу поверить, что гол беллингейма не просто не защитали, но и дали карточку вот за это. И ВАР работал. Я вообще хуй знает, как нужно посмотреть этот момент, чтоб там просто даже фол Белингейма увидеть.
Я такое вообще впервые в матче с ВАР вижу. Просто позор ебаный. Уже просто в открытую глуматься над всей футбольной Европой ситюки, просто в наглую покупая судей
(ответить)
Клоп топ
Артета гений
Тухель маестро
Норм апл скатилась
(ответить)
команда была не готова к матчу, возможно отдыха не хватило, учитывая что было всего 2 дня на восстановление и перелет. но все равно, во 2 тайме же начали бегать, хоть и на 20 минут всего хватило.
позор в том, что один престарелый модрич отпахал лучше абсолютно любого игрока ливерпуля.
понятно, что обстановка на этом стадионе походила на типичный товарняк, но хозяева то были заряжены.
все очень слабо отыграли, от и до, мане вообще мертв, надо ему отдохнуть.
было бы не так обидно, если б проебали, отдав все силы, но была лишь безвольность.
остается рассчитывать на то, что перед ответным матчем у красных будет достаточно отдыха, а тренеры зарядят команду.
клопп топ
(ответить)
усатого бразильца)))
жоско потроллил)))
(ответить)
Осталось порту сделать дело и игроки опять сливать тренера начнут как обычно
(ответить)
А, и где там пуберта с дрочертой? Хочу поссать ему в глаза божьей росой.
(ответить)
лысая шмара отскочила от бд конечно благодаря колбаснику джану, какой же он лох
(ответить)
Следует признать что ливерпуль крупно обосрался, тренеришка изжил себя, прошлый год был халявой, Сити устали выигрывать и расслабились
(ответить)
счет по игре, щас на энфилде под дружный вой всех собак портовых вынесем сливочное тело!1!!1!!!1(нет)
(ответить)
так а че бд спокойно еще пройти мс может, вуаххаа
(ответить)
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