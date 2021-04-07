"Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв "Реалу"

"Реал" повторил результат финала Лиги Чемпионов 2018 года, обыграв "Ливерпуль" с тем же счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче европейского соревнования.

Относительно победы 0:3 над "Арсеналом" в стартовом составе "красных" появились Джорджиньо Вейналдум, Наби Кейта и Диогу Жота, заменив Джеймса Милнера, Тиаго Алькантару и Роберто Фирмино.



"Реал" чуть лучше начал матч, а когда показалось, что "Ливерпуль" стал нащупывать свою игру, хозяева забили. Тони Кроос сделал длинную передачу вперед на Винисиуса Джуниора, который грудью опустил мяч себе в ноги и пробил мимо Алиссона — 1:0.



Пока гости приходили в себя, "Реал" удвоил счет. Трент Александер-Арнольд неудачно сбросил мяч с фланга в штрафную, а Маркос Асенсио совершил перехват, ускользнул от усатого бразильца и поразил ворота — 2:0.



"Ливерпуль" был в ступоре и незадолго до перерыва едва не пропустил еще, однако Асенсио с острого угла пробил мимо.



А вот второй тайм начался обнадеживающе для "красных". Удар ворвавшегося в штрафную Жоты был заблокирован, однако мяч отскочил прямо к Мохамеду Салаху, который пробил по цели — 2:1.



Гости явно взбодрились, стали активнее атаковать, однако слабость их обороны никуда не делась. "Реалу" не удалось реализовать выход два в одного, но на 65-й минуте Винисус пробил в касание из района 11-метровой отметки после передачи Луки Модрича с края штрафной — 3:1.



Вновь сделав счет комфортным, "Реал" уверенно довел дело до победы. "Ливерпуль" старался, но моментов не создавал.



"Ливерпуль" ненадолго включился в игру в начале второго тайма, но в остальном вчистую уступил "Реалу", который сполна воспользовался хрупкостью обороны "красных".



"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:1 (2:0)



Голы: Винисиус 27, 65, Асенсио 36 — Салах 51.



"Реал": Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде 70), Бензема, Винисиус (Родриго 85).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Фирмино 81), Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Алькантара 42), Салах, Мане, Жота (Шакири 81).



Предупреждения: Васкес — Мане, Алькантара, Александер-Арнольд.