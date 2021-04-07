"Сити" вырвал победу против "Боруссии" благодаря голу Фодена

Гол Фила Фодена на последней минуте позволил "Манчестер Сити" вырвать победу против дортмундской "Боруссии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 2:1.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял ровно половину полевых игроков по сравнению с победой 0:2 над "Лестером", вернув в состав Джона Стоунса, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, Фила Фодена и Бернарду Силву.



Как и подобает хозяевам, "Сити" принялся контролировать мяч, а при потере применял высокий прессинг.



"Боруссия" выглядела довольно неуверенно и на 19-й минуте пропустила. Эмре Джан потерял мяч в центральном круге и положил начало контратаке соперника. Кевин Де Брюйне сам начал и сам завершил эту комбинацию, пробив в касание с линии вратарской после короткой передачи от Рияда Махреза — 1:0.



Вскоре рефери назначил пенальти в ворота гостей за неосторожную игру Джана в штрафной против Родри, однако система VAR обнаружила, что Эмре не задел голову оппонента, поэтому 11-метровый был отменен.



На 37-й минуте гости, наконец, показали свои зубы. Эдерсон замешкался с мячом за пределами своей штрафной, а юркий Джуд Беллингем совершил отбор и поразил пустые ворота. Однако отбор был совершен с нарушением правил — гол не засчитали.



После перерыва "Сити" принялся искать второй гол, но делал это с оглядкой на свои ворота. Опасные моменты возникали крайне редко.



В концовке матча показалось, что "горожане" решили ограничиться минимальной победой, но здесь-то и случился ответный гол "Боруссии". Получив пас от Эрлинга Холанда, Марко Ройс ворвался в штрафную по левому краю и нанес обводящий удар в угол ворот — 1:1.



Однако это был еще не конец. На последней минуте Фоден, до этого упустивший парочку шансов, воспользовался скидкой Гюндогана головой и оставил победу за хозяевами — 2:1.



Не считая отмененного гола Беллингема, "Боруссия" реализовала практически свой единственный реальный момент, который взялся из ниоткуда. "Сити" имел значительное игровое преимущество и вполне мог избавить своих фанатов от нервной концовки.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2:1 (1:0)



Голы: Де Брюйне 19, Фоден 90 — Ройс 84.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунс, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва (Жезус 59), Фоден, Махрез, Де Брюйне.



"Боруссия Дортмунд": Хитц, Морей (Менье 81), Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Джан, Дауд (Дилэйни 81), Беллингем, Ройс, Кнауфф (Рейна 63), Холанд.



Предупреждения: Джан, Беллингем.