"Сити" вырвал победу против "Боруссии" благодаря голу Фодена
Гол Фила Фодена на последней минуте позволил "Манчестер Сити" вырвать победу против дортмундской "Боруссии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 2:1.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял ровно половину полевых игроков по сравнению с победой 0:2 над "Лестером", вернув в состав Джона Стоунса, Жоау Канселу, Илкая Гюндогана, Фила Фодена и Бернарду Силву.
Как и подобает хозяевам, "Сити" принялся контролировать мяч, а при потере применял высокий прессинг.
"Боруссия" выглядела довольно неуверенно и на 19-й минуте пропустила. Эмре Джан потерял мяч в центральном круге и положил начало контратаке соперника. Кевин Де Брюйне сам начал и сам завершил эту комбинацию, пробив в касание с линии вратарской после короткой передачи от Рияда Махреза — 1:0.
Вскоре рефери назначил пенальти в ворота гостей за неосторожную игру Джана в штрафной против Родри, однако система VAR обнаружила, что Эмре не задел голову оппонента, поэтому 11-метровый был отменен.
На 37-й минуте гости, наконец, показали свои зубы. Эдерсон замешкался с мячом за пределами своей штрафной, а юркий Джуд Беллингем совершил отбор и поразил пустые ворота. Однако отбор был совершен с нарушением правил — гол не засчитали.
После перерыва "Сити" принялся искать второй гол, но делал это с оглядкой на свои ворота. Опасные моменты возникали крайне редко.
В концовке матча показалось, что "горожане" решили ограничиться минимальной победой, но здесь-то и случился ответный гол "Боруссии". Получив пас от Эрлинга Холанда, Марко Ройс ворвался в штрафную по левому краю и нанес обводящий удар в угол ворот — 1:1.
Однако это был еще не конец. На последней минуте Фоден, до этого упустивший парочку шансов, воспользовался скидкой Гюндогана головой и оставил победу за хозяевами — 2:1.
Не считая отмененного гола Беллингема, "Боруссия" реализовала практически свой единственный реальный момент, который взялся из ниоткуда. "Сити" имел значительное игровое преимущество и вполне мог избавить своих фанатов от нервной концовки.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 2:1 (1:0)
Голы: Де Брюйне 19, Фоден 90 — Ройс 84.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунс, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва (Жезус 59), Фоден, Махрез, Де Брюйне.
"Боруссия Дортмунд": Хитц, Морей (Менье 81), Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Джан, Дауд (Дилэйни 81), Беллингем, Ройс, Кнауфф (Рейна 63), Холанд.
Предупреждения: Джан, Беллингем.
07.04.2021 00:00
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Последние комментарии:
У Мансити по прежнему
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0 финалов ЛЧ
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Боруссия достойно выглядела, опасян за КОРОЛЕЙ!
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А в каких новых правилах можно бить сопернику по передней части бедра шипами?
Фоден красавец конечно - бегает, бъет (не всегда идеально), отбирает, прессингует - может растет лучший бокс-ту-бокс со времен Джеррарда
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Кококо, зидан физрук, кококо, реал только судьи и тащат (с) любой скузи
Ржу как с атлантом также кукарекали, хотя там реал также стоя обыграл команду, а один модрич отбирал мяч и продвигал к воротам так как 11 игроков лузерки и атланты вместе взятых
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С победой! Перерыв на игры сборных ожидаемо повредил команде. К ответному матчу надо набирать форму, но отрадно что добыли нормальный, рабочий результат.
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В ответке будет жёсткая заруба.
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Как и ожидалось, Сити играл довольно нервозно, чувствуется мондраж в плейофе ЛЧ. Но главное это победа, рад что собрались и дожали!
С победой Ситизены!
C’mon City!!!
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Пеп начал играть матч без чистого форварда, вообще без номинальных нападающих. Вот реально крутой тренер, у него любой может забить и не раз, отлично устроен механизм игры, каждый знает что и когда делать. Ну и конечно Фоден - просто уникальный игрок, вырос в топчика очень быстро, мог и не один забивать. Ответный матч Сити должен выигрывать крупнее. В то же время Боруссия неплохо играла в целом, но только раз получилась идеальная атака - Холанд красиво отдал пас в касание Ройсу.
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Даже меха ссыт на залюпуль
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заряженый судейка вытянул голубятню
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
Всех братьев ситизенов поздравляю с победой! Выиграли несмотря на злодея судью, откровенно топившего нашу команду. Теперь держим кулаки за следующий матч. Играем не идеально, надо лучше! Мало остроты в нападении и много суеты в защите.
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КОЛБАСНИКИ, Где там МОЩЬ ливерпула? Или вы трындели о тех мощах, что в церквях лежат? Тогда да, видать, полные трупы, ни на что не способные на поле.
>0 УДАРОВ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ.
>ЗАМЕНА КЕЙТЫ НА 42-й.
>АССИСТ ВАШЕГО БЕЗДАРНОГО ТРЕНТА НА АСЕНСИО
В общем, всё, как я и говорил после вашей случайной победы над Арсеналом. Клопп - позорный авантюрист. Нужно было меня внимательно слушать, скузня, а не гавкать за свой геморройный клуб-середняк. К ноге, собаки портовые!
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В ответке придётся е6ать сливу
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