"Манчестер Сити" проявил интерес к Берге

"Манчестер Сити" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Шеффилд Юнайтед Сандере Берге.

Берге находится вне игры с декабря, когда он получил тяжелую травму ноги в матче против "Манчестер Юнайтед", однако это не мешает прессе регулярно сватать Сандера в большие клубы.



Ранее сообщалось об интересе к партнеру Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора по сборной Норвегии со стороны "Арсенала" и "Ливерпуля", а теперь глаз на 22-летнего полузащитника положил "Сити".



Как сообщает бельгийское издание Voetbal24, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола видит в Берге преемника для Фернандиньо, который, вероятно, покинет "Этихад" в конце сезона.



Добавим, в январе 2020 "Шеффилд Юнайтед" приобрел Берге за 22 миллиона фунтов у "Генка", которому положены 20 процентов от последующей перепродажи Сандера "клинками".