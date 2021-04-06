Уолкотт останется в "Саутгемптоне"

Вингер Тео Уолкотт, вероятно, заключит долгосрочный контракт с "Саутгемптоном" грядущим летом.

Являясь воспитанником академии "Саутгемптона", Уолкотт покинул родной клуб в январе 2006, когда был продан в "Арсенал".



В октябре 2020 Тер вернулся в родную гавань, будучи арендованным "святыми" у "Эвертона" до конца этого сезона.



В этом сезоне 32-летний англичанин не смог стать твердым игроком основы "Саутгемптона", приняв участие лишь в 16 матчах Премьер-Лиги, однако talkSPORT ожидает, что опытный игрок останется на "Сент-Мэри".



Сообщается, что главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль хочет сохранить Уолкотта. Сделать это будет несложно, ведь контракт Тео с "Эвертоном" истекает как раз в конце сезона.