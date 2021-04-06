Бенитес: "Премьер-Лига — мой приоритет"

Бывший наставник "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес напомнил о себе и заявил, что все еще ищет подходящий вариант в Премьер-Лиге.

Бенитес находится без клуба с января, когда он расстался с "Далянь Про". Рафаэль сразу вернулся из Китая в Англию, где живет его семья, и здесь же надеется найти новую работу.



"За последние месяцы я получил более одного предложения, но это было либо неподходящее время, либо неподходящий проект. Мне нужно побыть с семьей".



"Я хочу найти клуб с амбициями. Клуб, который сражается за трофеи или обладает серьезный проектом, который приведет к борьбе за трофеи".



"Я всегда говорил, что ключ к успеху — это баланс. Как баланс на поле между обороной и атакой, так и баланс в управлении клубом".



"Я получил большое удовольствие от своего опыта в "Ливерпуле", "Челси" и "Ньюкасле", и по этой причине Премьер-Лига — мой приоритет".



"Моя семья живет в лиге, и это самая совершенная лига, но я не могу исключать что-нибудь другое. Как я уже сказал, если найдется правильный проект..." — сообщил Бенитес Marca.