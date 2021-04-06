"Вест Хэм" выкупает Доусона

"Вест Хэм" выкупает защитника Крейга Доусона у "Уотфорда" за 2 миллиона фунтов.

В октябре "молотобойцы" взяли Доусона в аренду до конца сезона, договорившись с клубом Чемпионшипа о выкупе за заранее оговоренную сумму, как только Крейг отметится 15 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Этого рубежа 30-летний англичанин достиг накануне вечером, когда "Вест Хэм" одержал победу 2:3 в гостях у "Вулверхэмптона" и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.



Таким образом, теперь Доусон присоединится к лондонскому клубу на условиях постоянного трансфера, заключив контракт до июня 2023.



"Своими игрой, настроем и влиянием на команду он продемонстрировал, что заслуживает постоянную сделку. Он прибыл к нам с багажом опыта и стал очень важным игроком для нас", — сообщил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес.