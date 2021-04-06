Невилл: "Возможно, "Юнайтед" захочет вернуть Лингарда"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что не удивится, если "Манчестер Юнайтед" захочет вернуть вингера Джесси Лингарда после успешной аренды в "Вест Хэме".

Накануне вечером Лингард вдохновил "Вест Хэм" на победу 2:3 в гостях у "Вулверхэмптона". Благодаря этому результату "молотобойцы" ворвались в топ-4 Премьер-Лиги.



Таким образом, в своих восьми матчах за "Вест Хэм" после перехода из "Юнайтед" в январе Лингард забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Это не осталось незамеченным в сборной Англии, и Невилл ожидает, что "красные дьяволы" тоже обратят внимание на преображение Джесси.



"В "Манчестер Юнайтед" ему всегда доставалось от прессы, потому что к фланговым игрокам там особые ожидания".



"Он действительно хороший игрок. У него будет отличная карьера. "Манчестер Юнайтед" отправил его в "Вест Хэм", чтобы придать импульс его карьере и, возможно, поднять его трансферную стоимость, но теперь они думают: "Возможно, мы захотим его вернуть, он может быть по-настоящему полезен для нас".



"Если он готов вернуться и конкурировать с набравшим форму Дэном Джеймсом, то попадая в состав, то нет, тогда он точно пригодится "Манчестер Юнайтед", — сообщил Невилл в эфире.