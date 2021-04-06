Невилл: "Возможно, "Юнайтед" захочет вернуть Лингарда"

Джесси Лингард Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что не удивится, если "Манчестер Юнайтед" захочет вернуть вингера Джесси Лингарда после успешной аренды в "Вест Хэме".

Накануне вечером Лингард вдохновил "Вест Хэм" на победу 2:3 в гостях у "Вулверхэмптона". Благодаря этому результату "молотобойцы" ворвались в топ-4 Премьер-Лиги.

Таким образом, в своих восьми матчах за "Вест Хэм" после перехода из "Юнайтед" в январе Лингард забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Это не осталось незамеченным в сборной Англии, и Невилл ожидает, что "красные дьяволы" тоже обратят внимание на преображение Джесси.

"В "Манчестер Юнайтед" ему всегда доставалось от прессы, потому что к фланговым игрокам там особые ожидания".

"Он действительно хороший игрок. У него будет отличная карьера. "Манчестер Юнайтед" отправил его в "Вест Хэм", чтобы придать импульс его карьере и, возможно, поднять его трансферную стоимость, но теперь они думают: "Возможно, мы захотим его вернуть, он может быть по-настоящему полезен для нас".

"Если он готов вернуться и конкурировать с набравшим форму Дэном Джеймсом, то попадая в состав, то нет, тогда он точно пригодится "Манчестер Юнайтед", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Вест Хэм, Лингард, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2021 19:00

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  1. toha-bludsikir 06.04.2021 19:55 # toha-bludsikir
    В Манчестер Сити этого топаря!!!!

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  2. mancunia-planet 06.04.2021 19:41 # mancunia-planet
    На скамейку максимум, он уже показал себя во всей красе и на этом достаточно. Точно не в основу.

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  3. scholes18 06.04.2021 19:16 # scholes18
    КОРОЛЬ!!!

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