Тухель рассказал, что конфликт Кепы и Рюдигера был "серьезным"

Кепа Аррисабалага и Антонио Рюдигер Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что между голкипером Кепой Аррисабалагой и защитником Антонио Рюдигером случился "серьезный" конфликт на тренировке.

Напомним, на следующий день после неожиданного домашнего поражения "синих" от "Вест Бромвича" со счетом 2:5 Кепа и Рюдигер повздорили на тренировке.

Дело не ограничилось словесной перепалкой, и два игрока принялись выяснять отношения на кулаках. Как сообщало издание The Telegraph, Тухелю даже пришлось отправить Антонио в раздевалку.

Однако на своей пресс-конференции в пятницу Тухель заверил, что этот конфликт, хоть и был серьезным, теперь полностью исчерпан — Томас даже не будет штрафовать повздоривших игроков.

"Поражение здесь не при чем. Это просто был тренировочный инцидент. Ситуация между Тони и Кепой накалилась".

"Я не хочу искусственно принижать значимость этого инцидента. Мы не хотим мириться с такими вещами. Это было необычно, но такое случается".

"Все мои игроки — бойцы, и они хотят побеждать даже в тренировочных матчах. Нам пришлось вмешаться, так что это была серьезная ситуация. Однако на меня произвело впечатление, как парни уладили конфликт, проявив смелость".

"Такое поведение — не есть нормально. Но это было удивительно, как парни отреагировали, как уладили ситуацию и как проявили уважение друг к другу".

"Они сразу же все уладили. Это самое важное, и на следующий день никакого негатива не осталось".

"Учитывая то, как они во всем разобрались, никакого наказания пока не будет", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Аррисабалага, Рюдигер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2021 17:00

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  1. vertigo-92 06.04.2021 17:14 # vertigo-92
    боже, да всем похую на двух лавочников помойки, даже с учетом, что оба больше 100кк стоили)

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  2. mancunia-planet 06.04.2021 17:03 # mancunia-planet
    Что за чучмек постит новости? Слышь, алё, ты заибали уже, перечитай прежде, чем выставлять свой позор!

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