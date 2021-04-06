Варан заразился COVID-19 и с "Ливерпулем" не сыграет

"Реал" понес очередную потерю перед матчем Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", лишившись защитника Рафаэля Варана.

Напомним, к первому четвертьфинальному матчу против "красных" "Реал" и так подошел без своего капитана Серхио Рамоса, который получил мышечную травму в сборной Испании.



Также "Реал" ослаблен травмами правого защитника Дани Карвахаля и атакующего полузащитника Эдена Азара, но на этом беды команды Зинедина Зидана не закончились.



Как сообщает The Guardian, во вторник утром тест Варана на коронавирус вернулся с положительным результатом. Естественно, основной партнер Рамоса по центру обороны теперь не выйдет на поле "Сантьяго Бернабеу".



Отметим, что Зидан специально предоставил Варану отдых во время субботнего матча Ла Лиги против "Эйбара". Потеря Рафаэля не оставляет главному тренеру "Реала" иных вариантов, кроме как выпустить в центр обороны Начо и Эдера Милитао.