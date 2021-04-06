Агуэро проявил интерес к переходу в "Челси"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро находит заманчивой возможность перейти в "Челси".
Агуэро обещает стать одной из самых лакомых целей на трансферном рынке грядущим летом, когда его контракт с "Сити" истечет.
Агуэро сватают в различные европейские гранды, включая "Барселону", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, однако Evening Standard, ссылаясь на близкий к Серхио источник, утверждает, что игрок не спешит покидать Англию.
Из-за проблем со здоровьем у Агуэро почти ничего не ладится в этом сезоне, однако 32-летний аргентинец чувствует, что еще не сказал последнего слова в Премьер-Лиге, где он является четвертым лучшим бомбардиром всех времен со 181 голом.
Возможно, Агуэро и не догнать Алана Ширера (260 голов), однако обойти Уэйна Руни (208) и Энди Коула (187) Серхио вполне по силам, если он задержится в Англии на сезон-другой.
Сообщается, что Агуэро осведомлен об интересе "Челси", который видит в Серхио альтернативу Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".
Агуэро исключает для себя переход в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" из-за напряженных отношений этих клубов с "Сити", а из оставшихся только "Челси" комфортно может позволить себе платить Серхио 250 тысяч фунтов в неделю.
06.04.2021 15:00
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Последние комментарии:
У Челси и Мансити походу есть договор о взаимном трансфере легенд и выставлении их шлюхами
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У Челси есть отдельный пункт по поводу возрастных играков, не понятно зачем им Агуэро со своими 32 годами.
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Агуэро крут, но захочет ли он пойти на клубное понижение?
Даже если перейдет, то его травматичность вызывает вопросы
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КОРОЛЬ!!!
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