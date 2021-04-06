Агуэро проявил интерес к переходу в "Челси"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро находит заманчивой возможность перейти в "Челси".

Агуэро обещает стать одной из самых лакомых целей на трансферном рынке грядущим летом, когда его контракт с "Сити" истечет.



Агуэро сватают в различные европейские гранды, включая "Барселону", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, однако Evening Standard, ссылаясь на близкий к Серхио источник, утверждает, что игрок не спешит покидать Англию.



Из-за проблем со здоровьем у Агуэро почти ничего не ладится в этом сезоне, однако 32-летний аргентинец чувствует, что еще не сказал последнего слова в Премьер-Лиге, где он является четвертым лучшим бомбардиром всех времен со 181 голом.



Возможно, Агуэро и не догнать Алана Ширера (260 голов), однако обойти Уэйна Руни (208) и Энди Коула (187) Серхио вполне по силам, если он задержится в Англии на сезон-другой.



Сообщается, что Агуэро осведомлен об интересе "Челси", который видит в Серхио альтернативу Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".



Агуэро исключает для себя переход в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" из-за напряженных отношений этих клубов с "Сити", а из оставшихся только "Челси" комфортно может позволить себе платить Серхио 250 тысяч фунтов в неделю.