Агуэро проявил интерес к переходу в "Челси"

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро находит заманчивой возможность перейти в "Челси".

Агуэро обещает стать одной из самых лакомых целей на трансферном рынке грядущим летом, когда его контракт с "Сити" истечет.

Агуэро сватают в различные европейские гранды, включая "Барселону", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, однако Evening Standard, ссылаясь на близкий к Серхио источник, утверждает, что игрок не спешит покидать Англию.

Из-за проблем со здоровьем у Агуэро почти ничего не ладится в этом сезоне, однако 32-летний аргентинец чувствует, что еще не сказал последнего слова в Премьер-Лиге, где он является четвертым лучшим бомбардиром всех времен со 181 голом.

Возможно, Агуэро и не догнать Алана Ширера (260 голов), однако обойти Уэйна Руни (208) и Энди Коула (187) Серхио вполне по силам, если он задержится в Англии на сезон-другой.

Сообщается, что Агуэро осведомлен об интересе "Челси", который видит в Серхио альтернативу Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".

Агуэро исключает для себя переход в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль" из-за напряженных отношений этих клубов с "Сити", а из оставшихся только "Челси" комфортно может позволить себе платить Серхио 250 тысяч фунтов в неделю.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. karimov-mu 06.04.2021 16:06 # karimov-mu
    У Челси и Мансити походу есть договор о взаимном трансфере легенд и выставлении их шлюхами

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  2. arhangel777 06.04.2021 15:49 # arhangel777
    У Челси есть отдельный пункт по поводу возрастных играков, не понятно зачем им Агуэро со своими 32 годами.

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  3. staryi-eblan 06.04.2021 15:42 # staryi-eblan
    Агуэро крут, но захочет ли он пойти на клубное понижение?

    Даже если перейдет, то его травматичность вызывает вопросы

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  4. mancityman 06.04.2021 15:27 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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