Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни рискует пропустить несколько недель с травмой колена.

В минувшую субботу "Арсенал" был разгромлен на своем поле "Ливерпулем" (0:3), но не меньше, чем результат, фанатов "канониров" расстроила травма Тирни.



Лидер обороны команды Микеля Артеты покинул поле "Эмирейтс" еще в первом тайме и теперь, как ожидается, пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги Европы против пражской "Славии".



Доктора все еще устанавливают диагноз, однако первичные медицинские тесты говорят о том, что 23-летний шотландец проведет вне игры несколько недель.



В отсутствие Кирана главный тренер "Арсенала", вероятно, будет использовать слева в обороне номинального правого защитник Седрика Соареша. Либо Артета может обратиться к вингеру Букайо Сака.