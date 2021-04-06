Тирни рискует пропустить несколько недель

Киран Тирни Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни рискует пропустить несколько недель с травмой колена.

В минувшую субботу "Арсенал" был разгромлен на своем поле "Ливерпулем" (0:3), но не меньше, чем результат, фанатов "канониров" расстроила травма Тирни.

Лидер обороны команды Микеля Артеты покинул поле "Эмирейтс" еще в первом тайме и теперь, как ожидается, пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги Европы против пражской "Славии".

Доктора все еще устанавливают диагноз, однако первичные медицинские тесты говорят о том, что 23-летний шотландец проведет вне игры несколько недель.

В отсутствие Кирана главный тренер "Арсенала", вероятно, будет использовать слева в обороне номинального правого защитник Седрика Соареша. Либо Артета может обратиться к вингеру Букайо Сака.


Метки Арсенал, Тирни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2021 14:00

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