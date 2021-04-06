Фердинанд: "Думаю, теперь "Ливерпуль" попадет в топ-4"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что изменил свое мнение насчет шансов "Ливерпуля" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Относительно недавно, когда "Ливерпуль" проигрывал один домашний матч за другим, Фердинанд говорил, что команде Юргена Клоппа не попасть в топ-4.
Однако после убедительной победы 0:3 над "Арсеналом" Фердинанд вдруг поверил в "красных", которым, как он считает, поможет опыт.
"Думаю, теперь "Ливерпуль" попадет в топ-4. Достигнутый на выходных результат, их игра и уверенность в себе обеспечат им это".
"Кроме того, возвращение Фабиньо стало огромным импульсом для них. Благодаря двум предыдущим сезонам они научились выдавать серию результатов".
"Если взять "Челси", "Лестер", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", то мне кажется, что именно "Ливерпуль" — та команда, которая может выдать серию из шести-семи побед подряд".
"У меня есть подозрение, что они сделают это. Надеюсь, я ошибаюсь!" — сообщил Фердинанд BT Sport.
06.04.2021 13:00
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Последние комментарии:
Есть хоть один эксперт в АПЛ, кто не говорит очевидных вещей, а хоть немного вангует. Ливерпулю до 4 места 3 очка, впереди 8 игр, конечно они могут попасть в топ-4. Фердинанд как был безмозглым англом, так им и остался. Еще и ниггер
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Надеюсь, Челси и Ливерпуль попадут в ЛЧ на след. год
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сглязить хочет тупой нигер
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Хорошо быть экспертом в Англии. Хочешь, одну чушь сморозишь, хочешь - возьмешь свои слова обратно. И за это получаешь несколько мультов в год.
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Колбасникам нечего делать в Лиге Чемпионов. Все знают, что они там только из раза в раз позориться могут, как в матче с Реал-Мадридом в 2018-м. Один раз трусливо автобусно переиграли Тоттенхэм, получив на первых минутах липовый после намеренного удара мячом по руке Сиссоко, теперь строят из себя каких-то гегемонских не-середняков. Это просто смешно...
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Попадет без вопросов с третьего место и хотелось бы Вест Хам на четвёртом месте ну а лисы,пенсионеры и шпоры в ле ;)
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