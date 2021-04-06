Фердинанд: "Думаю, теперь "Ливерпуль" попадет в топ-4"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что изменил свое мнение насчет шансов "Ливерпуля" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно недавно, когда "Ливерпуль" проигрывал один домашний матч за другим, Фердинанд говорил, что команде Юргена Клоппа не попасть в топ-4.



Однако после убедительной победы 0:3 над "Арсеналом" Фердинанд вдруг поверил в "красных", которым, как он считает, поможет опыт.



"Думаю, теперь "Ливерпуль" попадет в топ-4. Достигнутый на выходных результат, их игра и уверенность в себе обеспечат им это".



"Кроме того, возвращение Фабиньо стало огромным импульсом для них. Благодаря двум предыдущим сезонам они научились выдавать серию результатов".



"Если взять "Челси", "Лестер", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", то мне кажется, что именно "Ливерпуль" — та команда, которая может выдать серию из шести-семи побед подряд".



"У меня есть подозрение, что они сделают это. Надеюсь, я ошибаюсь!" — сообщил Фердинанд BT Sport.