Анонс матча "Манчестер Сити" — "Боруссия Дортмунд"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв дома с дортмундской "Боруссии".

Клубный сезон 2020/21 вступил в свой предпоследний месяц, а "Сити" до сих пор сохраняет шансы на невероятное достижение — завоевание всех четырех доступных трофеев.



И особое место здесь, конечно, занимает Лига Чемпионов, которая никак не покорится Хосепу Гвардиоле после ухода из "Барселоны" и которую "горожане" никогда не выигрывали в принципе.



На текущей неделе "Сити" не только сделал очередной шаг к титулу Премьер-Лиги, но и анонсировал расставание с Серхио Агуэро, преемником которого может стать Эрлинг Холанд. Нападающий "Боруссии" ступит на поле "Этихад", который, возможно, станет его домом в следующем сезоне.



- Единственный предыдущий раз эти команды пересекались в Лиге Чемпионов на групповой стадии сезона 2012/13, когда матч на "Этихад" завершился вничью 1:1, а в Дортмунде "Сити" уступил со счетом 1:0.



- "Сити" выиграл 10 из последних 11 матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (1 ничья). Всего у "горожан" 12 побед против соперников из Германии — только у "Реала" (26), "Барселоны" (20) и "Манчестер Юнайтед" (13) больше.



- Проиграв в первом туре группового этапа, сейчас "Боруссия" не знает поражений уже семь матчей Лиги Чемпионов кряду (5 побед, 2 ничьи). Более продолжительная серия была у дортмундцев в 2012-2013 годах — 11 матчей без поражений при Юргене Клоппе.



- В каждом из трех предыдущих сезонов "Сити" неизменно вылетал из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала.



- Это первый четвертьфинал Лиги Чемпионов для "Боруссии" с сезона 2016/17, когда дортмундцы уступили "Монако" 6:3 по сумме двух матчей.



- В шести предыдущих четвертьфинальных противостояниях в Лиге Чемпионов "Боруссия" лишь однажды смогла выиграть первый матч.



- Это будет 60-й матч в плей-офф Лиги Чемпионов для Гвардиолы в качестве тренера — только у Карло Анчелотти больше (62).



- "Сити" ни разу не пропустил в семи последних матчах Лиги Чемпионов. Только "Арсеналу" удавалось сохранять свои ворота на замке дольше в этом соревновании (10 в сезоне 2005/06).



- Холанд забивал в каждом из шести последних матчей Лиги Чемпионов за "Боруссию".



- Плеймейкер "Сити" Кевин Де Брюйне поучаствовал в 12 голах в своих 11 последних матчах в Лиге Чемпионов.



"Сити" избавлен от кадровых проблем, однако Гвардиола должен обратиться к ротации и восстановить в стартовом составе игроков вроде Джона Стоунса и Илкая Гюндогана.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция