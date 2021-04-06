"Ливерпуль" может вступить в борьбу за Эдегора

"Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" в борьбе за плеймейкера Мартина Эдегора.

Ожидается, что по окончании этого сезона "Арсенал" попытается выкупить принадлежащего "Реалу" Эдегора, который проявляет себя с лучшей стороны, находясь у "канониров" в аренде.



Однако своей отличной игрой в Северном Лондоне 22-летний норвежец, оцениваемый в 35 миллионов фунтов, привлек внимание и других клубов, среди которых есть и "Ливерпуль", утверждает испанская газета AS.



Эдегор оказался бессилен помешать крупному поражению "Арсенала" от как раз "Ливерпуля" в минувший уикенд (0:3), но после финального свистка главный тренер "красных" Юрген Клопп подошел подбодрить Мартина.



Сообщается, что Клопп является давним поклонником таланта Эдегора, и этот интерес может перерасти в нечто конкретное, если Мартину будет суждено покинуть Мадрид насовсем грядущим летом.