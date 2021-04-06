Семь вещей, что мы узнали в 30-м туре

"Челси" впервые проигрывает при Томасе Тухеле и пропускает сразу пять, "Ливерпуль" крушит "Арсенал", "Манчестер Сити" берет реванш у "Лестера". Таковы некоторые из событий, на которых оказался богат 30-й тур Премьер-Лиги.





"Челси" Тухеля теперь побежденный



В 14 матчах под руководством немецкого тренера "Челси" не проигрывал, полагаясь на надежную игру в обороне. На этом отрезке "синие" пропустили всего дважды, но в субботу "Вест Бромвич" неожиданно ответил за всех тех, кто пострадал от эффективности нового "Челси". Команда, уже обреченная на вылет, не просто победила в Западном Лондоне, но также отправила в ворота Эдуара Менди сразу пять мячей.



Удалением Тиаго Силвы объяснить такой унизительный результат нельзя. Оно само было следствием многочисленных ошибок хозяев (в частности — Жоржиньо) и хорошего прессинга от соперника. Не говоря уже о том, что случилось при счете 1:0 в пользу "Челси". Играя с 19-й командой, подопечные Тухеля даже в таком положении не должны пропускать пять. Но потрясающие выступления атакующих игроков "Вест Бромвичаа" (Перрейра, Робинсон и остальные), а также наивность "Челси", продолжавшего играть с очень высоким расположением крайних защитников, предопределили такой результат.



"Челси" Тухеня наконец побежден, а "Вест Бромвич", все еще имея мало шансов на спасение, проводит поединок, который войдет в историю. Удивительным образом эта команда в нынешнем сезоне забила "Челси" восемь голов в двух матчах — больше четверти от всех мячей, которые пропустили лондонцы.



"Сити" взял реванш у "Лестера"



У "Манчестер Сити" в этом сезоне были свои домашние 2:5, но только против более опасного соперника. "Лестер" не выглядел таким в субботу. Многое изменилось с сентября, и, в первую очередь, изменился сам "Сити", теперь очень хладнокровно выполнивший работу.



Сила дуэта форвардов Ихеаначо-Варди себя не проявила, потому что "Лестер" практически не атаковал ворота соперника. Брендан Роджерс выбрал довольно пассивную игру без мяча, а попытки контратаковать прерывались задолго до того, как мяч находил форвардов. Игра очень напоминала последнюю кубковую встречу "Сити" с "Эвертоном". Пытаясь реализовать то, что не далось "ирискам", "Лестер" пошел по аналогичному пути — сдержал терпеливого соперника до перерыва, но пропустил дважды во втором тайме.



"Сити" берет реванш у "Лестера", закрывая теперь последний интересный вопрос в чемпионате. Завоевание титула уже давно стало вопросом времени.



"Ливерпуль" остается в борьбе за четверку



Надежды выиграть Лигу Чемпионов у "Ливерпуля" остаются, но команда Юргена Клоппа, вопреки всем проблемам, сохраняет шанс попасть туда и через чемпионат. Выездная форма ей в помощь: мерсисайдцы выиграли семь из восьми последних гостевых матчей, а в субботу прошлись по еще одному серьезному сопернику — вслед за "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" зимой. Победа случилась очень вовремя: именно действующие чемпионы воспользовались поражением "Челси" лучше остальных.



"Арсенал" к равному бою с чемпионом оказался не готов. "Ливерпуль", в отличие от "Вест Хэма", серьезно взялся за дело только после перерыва, и вариантов для камбэка команда Микеля Артеты не имела. Ее вопрос по борьбе за четверку теперь наверняка закрыт: реалистичнее для "канониров" ставить за цель финиш в первой десятке. Основное внимание "Арсеналу" также стоит переключить на Лигу Европы, где как раз пришло время четвертьфинальных матчей. "Арсенал" остается слишком нестабильным для успехов в чемпионате. Три последних игры с конкурентами как раз показали несколько разных сторон "канониров". Худшую свою сторону в субботу показали опытные атакующие футболисты во главе с Обамеянгом.



"Тоттенхэм" не пользуется шансом



Жозе Моуриньо посчитал разумным сохранить тот состав, который принес его команда трудовую победу над "Астон Виллой" две недели назад. Винисиус, Танганга, Санчес и Родон в старте — не самое впечатляющее заявление, но именно эти футболисты помогли "шпорам" тогда отреагировать на позорный вылет из Лиги Европы.



С "Ньюкаслом" реагировать было не на что, и концентрацию двухнедельной давности "Тоттенхэм" растерял. У "шпор" был отличный шанс вернуться в четверку впервые с начала января, но кошмарная игра в обороне на этот раз не была компенсирована подвигами Харри Кейна в полной мере. "Ньюкасл" дал серьезный бой. Выступление команды Стива Брюса, которую стали отправлять на вылет, было обнадеживающим — особенно на фоне поражения от "Брайтона" перед международной паузой. Но "Тоттенхэм" снова не воспользовался своим шансом, пережив уже знакомую историю. Удержать победный счет команда Моуриньо не смогла, а игроки, которые играли из-за провалов других, теперь провалились сами и наверняка потеряют место в основе к следующему туру.



"Фулхэм" остается в зоне вылета



Ничья была неплохим результатом для "Ньюкасла" по сути, но оставляла "Фулхэму" шанс обойти "сорок" в таблице. Команде Скотта Паркера повезло играть на поле "Астон Виллы". Бирмингемцы по-прежнему не могут рассчитывать на Джека Грилиша, без которого им критически сложно создавать моменты.



"Вилла" при этом создала гол для соперников в середине второго тайма. Александар Митрович, совершив подвиги в составе сборной, вернулся в основу "Фулхэма" и подкараулил нелепую ошибку Тайрона Мингса. Паркер после матча признал, что по такой игре им должно было хватить гола. "Вилла" долгое время не создавала ничего, но затем случилась десятиминутка, перевернувшая игру с ног на голову.



И кто мог представить, что героем "Астон Виллы" станет Трезеге! Вышедший на замену египтянин оформил дубль, до того не забив ни одного гола в нынешнем сезоне. Третий мяч в ворота Ареоля отправил Олли Уоткинс, и резкий рывок хозяев в концовке поединка полностью изменил впечатление от встречи. Более того, повлиял на восприятие борьбы внизу таблицы. "Фулхэм", на стороне которого всегда было спокойствие и контроль, пережил третье подряд поражение, да еще при полной потере этого контроля.



"Юнайтед" уже не выпадет из четверки



После того, как "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" в первом круге, сложно было чем-то удивить. Воскресная успех команды Сульшера в игре с "чайками" был не настолько нелогичным, хотя это все равно один из большого числа матчей, где манкунанинцы побеждают, вопреки показанной игре.



"Юнайтед" выдал хорошие стартовые 10 минут, но после гола Данни Уэлбека (в третий раз на "Олд Траффорд" в ворота бывшей команды) "Брайтон" полностью контролировал ход поединка. И все же исход не стал сюрпризом: свои шансы во втором тайме хозяева нашли и реализовывали, точечно использовав таланты Бруну Фернандеша и Маркуса Рашфорда.



Этого хватило для победы, а запаса очков наверняка хватит для того, чтобы завершить сезон в первой четверке. Разницу же между удовлетворительной и хорошей кампанией определит выступление в Лиге Европы.



"Вест Хэм" уже четвертый



Потеря Деклана Райса до конца сезона может стать ударом по "Вест Хэму", но первая реакция команды Дэвида Мойеса была правильной. В отличие от "Эвертона", упустившего победу над "Кристал Пэлас", лондонцы свои позиции укрепили. Успех в игре с "Вулверхэмптоном" позволил "Вест Хэму" вернуться на четвертое место в таблице, и надежды на попадание в Лигу Чемпионов сейчас полностью оправданы.



Начиная с января, "Вест Хэм" одержал девять побед в 14 матчах, и появление Джесси Лингарда придало сезону команды новый импульс. Мало кто в Премьер-Лиге выступает сейчас на уровне Лингарда, и мало кто забивал голы, сопоставимые с голом Джесси в последней встрече. "Вест Хэм" снова рисковал упустить преимущество в три мяча, что должно волновать Дэвида Мойеса наравне с травмой Мичейла Антонио. Но положительных моментов в игре команды куда больше, а ее способность забивать много и регулярно побеждать делает "Вест Хэм" полноценным участником гонки.



В 2005 году, когда Мойес занял с "Эвертоном" четвертое место, его команде еще предстояло играть квалификацию к Лиге Чемпионов. "Вест Хэм", если он финиширует четвертым, попадает сразу в групповой этап, что делает эту цель еще более соблазнительной.



Иван Громиков специально для FAPL.ru