Де Хеа приступил к поисках нового клуба

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа приступил к поискам нового клуба.

События последнего месяца показали, что главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер видит Дина Хендерсона в качестве основного голкипера команды в долгосрочной перспективе, хотя он и сказал после матча против "Брайтона", что у него "два первых номера".



Будучи самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю, Де Хеа не намерен становиться дублером для молодого англичанина.



Как стало известно Daily Mail, представители Де Хеа уже работают над трансфером Давида, предлагая услуги своего клиента элитным клубам Европы.



Среди тех, кому 30-летний испанец может быть интересен, называются"Реал", едва не купивший Де Хеа в 2015 году, "Атлетико", откуда Давид и прибыл в Манчестер в 2011, а также ПСЖ.



Помехой к отъезду Де Хеа с "Олд Траффорд" является не только его внушительная зарплата, но и огромная трансферная стоимость — "красные дьяволы" хотят выручить до 50 млн. фунтов за Давида.