"Тоттенхэм" может снизить компенсацию за увольнение Моуриньо

У "Тоттенхэма" есть возможность избежать выплаты 30 миллионов фунтов компенсации в случае увольнения своего главного тренера Жозе Моуриньо грядущим летом.

В концовке этого сезона Моуриньо находится под серьезным давлением, и кажется, что даже завоевание Кубка Лиги едва ли спасет Жозе, если при этом он не обеспечит клубу путевку в Лигу Чемпионов.



Согласно слухам, недовольство методами Моуриньо зреет и в раздевалке, да и сам Жозе раз за разом срывает свою злость на подопечных — как, например, после упущенной победы над "Ньюкаслом" в минувший уикенд.



Меж тем, контракт Моуриньо с зарплатой в 15 миллионов фунтов в год действителен до конца сезона 2022/23, и ранее ожидалось, что "Тоттенхэму" придется выплатить колоссальную компенсацию в 30 млн. фунтов, если Жозе будет уволен грядущим летом.



Однако Daily Mail стало известно, что в контракте Моуриньо прописана зависимость размера компенсации от попадания клуба в еврокубки через Премьер-Лигу. Если "шпоры" не квалифицируются в Лигу Чемпионов или Лигу Европы через внутренний чемпионат, клуб сможет изгнать Жозе с гораздо более скромным выходным пособием.



В данный момент "Тоттенхэм" находится внутри топ-6 Премьер-Лиги, но если к финишу "шпоры" опустятся ниже, президенту клуба Даниэлю Леви будет проще и дешевле уволить Моуриньо.



Сейчас "Тоттенхэм" испытывает серьезные финансовые проблемы, так что фактор компенсации будет иметь не последнее значение для Леви при принятии решения насчет дальнейшего сотрудничества Моуриньо.