"Тоттенхэм" может снизить компенсацию за увольнение Моуриньо

Жозе Моуриньо У "Тоттенхэма" есть возможность избежать выплаты 30 миллионов фунтов компенсации в случае увольнения своего главного тренера Жозе Моуриньо грядущим летом.

В концовке этого сезона Моуриньо находится под серьезным давлением, и кажется, что даже завоевание Кубка Лиги едва ли спасет Жозе, если при этом он не обеспечит клубу путевку в Лигу Чемпионов.

Согласно слухам, недовольство методами Моуриньо зреет и в раздевалке, да и сам Жозе раз за разом срывает свою злость на подопечных — как, например, после упущенной победы над "Ньюкаслом" в минувший уикенд.

Меж тем, контракт Моуриньо с зарплатой в 15 миллионов фунтов в год действителен до конца сезона 2022/23, и ранее ожидалось, что "Тоттенхэму" придется выплатить колоссальную компенсацию в 30 млн. фунтов, если Жозе будет уволен грядущим летом.

Однако Daily Mail стало известно, что в контракте Моуриньо прописана зависимость размера компенсации от попадания клуба в еврокубки через Премьер-Лигу. Если "шпоры" не квалифицируются в Лигу Чемпионов или Лигу Европы через внутренний чемпионат, клуб сможет изгнать Жозе с гораздо более скромным выходным пособием.

В данный момент "Тоттенхэм" находится внутри топ-6 Премьер-Лиги, но если к финишу "шпоры" опустятся ниже, президенту клуба Даниэлю Леви будет проще и дешевле уволить Моуриньо.

Сейчас "Тоттенхэм" испытывает серьезные финансовые проблемы, так что фактор компенсации будет иметь не последнее значение для Леви при принятии решения насчет дальнейшего сотрудничества Моуриньо.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2021 08:00

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