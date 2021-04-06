Алонсо: "Стычка Кепы и Рюдигера — это хорошо для "Челси"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что недавняя стычка Кепы Аррисабалаги и Антонио Рюдигера на тренировке — это даже хорошо для команды.

Напомним, на следующий день после сенсационного поражения 2:5 от "Вест Бромвича" наставнику "Челси" Томасу Тухелю пришлось изгнать Рюдигера с тренировочного поля после того, как Антонио повздорил с Кепой и не смог быстро успокоиться.



Однако Алонсо не считает этот инцидент следствием первого поражения "синих" при Тухеле. По словам Маркоса, такие вещи происходят постоянно и говорят лишь о боевом настрое игроков.



"Такие вещи случаются. Это показывает, что игроки команды голодны и обладают соревновательным духом".



"Мы видели этот инцидент во время тренировки, и это хорошо для команды. Все было улажено еще до того, как тренировка закончилась".



"Здесь ничего нового. Такое всегда происходило и происходит до сих пор".



"Нам нужно видит в этом позитив и двигаться дальше, готовясь к следующему матчу", — сообщил Алонсо beIN Sports.