Анонс матча "Реал" — "Ливерпуль"

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сразится с "Реалом", своим обидчиком по финалу этого соревнования 2018 года.

Естественно, на своей пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не мог не вспомнить о том поражении 3:1 в Киеве три года назад. Повлекшее травму Мохамеда Салаха коварство Серхио Рамоса и ляпы Лориса Кариуса до сих пор стоят перед глазами у многих болельщиков мерсисайдского клуба.



Однако Клопп заверил, что им движет вовсе не жажда мести, а желание попасть в полуфинал. По словам Юргена, с того финала прошло слишком много времени, и это действительно так — "Ливерпуль" успел выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, прежде чем снова столкнулся с "Реалом".



"Я слышал, каждый называет "Реал" фаворитом, и это не проблема для меня. Мы привыкли к этой роли и без проблем ее принимаем", — добавил Клопп.



- Это будет первая встреча "Реала" и "Ливерпуля" с финала 2018 года, когда Королевский клуб выиграл Лигу Чемпионов третий сезон подряд. Только Карло Анчелотти так же часто побеждал в этом соревновании, как и Зинедин Зидан (по 3 раза).



- "Ливерпуль" проиграл все три последние встречи с "Реалом" в Лиге Чемпионов, прежде только однажды проигрывая четыре матча подряд против определенной команды в еврокубках. То была "Бенфика" (с 1984 по 2010).



- "Реал" выигрывал первый матч в восьми из девяти противостояний в плей-офф Лиги Чемпионов, уступив на этом отрезке только "Манчестер Сити" дома со счетом 1:2 в прошлом сезоне.



- Единственное предыдущее двухматчевое противостояние этих команд в плей-офф еврокубков обернулось победой "Ливерпуля" с общим счетом 5:0 в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2008/09. То было самое крупное поражение "Реала" в плей-офф Лиги Чемпионов по сумме двух матчей.



- Юрген Клопп как тренер выиграл все пять своих последних матчей в 1/4 финала Лиги Чемпионов, включая четыре с "Ливерпулем".



- "Реал" выиграл все три своих последних матча в Лиге Чемпионов, но четыре победы подряд не одерживал здесь с апреля 2018.



- Это будет 50-й матч Зидана как тренера в Лиге Чемпионов. Сейчас у Зинедина 30 побед — больше в первых 50 было только у Юппа Хайнкеса (32).



- Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забил 19 голов в 40 матчах в Лиге Чемпионов. В истории мерсисайдского клуба только два игрока покоряли рубеж в 20 голов в этом соревновании: Мохамед Салах (24) и Стивен Джеррард (21).



- Нападающий "Реала" Карим Бензема забивал в каждом из трех своих матчей Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".



"Ливерпуль" по-прежнему лишен травмированных защитников Джо Гомеса, Жоэля Матипа и Виргила Ван Дейка, а также капитана Джордана Хендерсона. Остальные игроки в строю.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция