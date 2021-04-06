Анонс матча "Реал" — "Ливерпуль"

Юрген Клопп и Мохамед Салах В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сразится с "Реалом", своим обидчиком по финалу этого соревнования 2018 года.

Естественно, на своей пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не мог не вспомнить о том поражении 3:1 в Киеве три года назад. Повлекшее травму Мохамеда Салаха коварство Серхио Рамоса и ляпы Лориса Кариуса до сих пор стоят перед глазами у многих болельщиков мерсисайдского клуба.

Однако Клопп заверил, что им движет вовсе не жажда мести, а желание попасть в полуфинал. По словам Юргена, с того финала прошло слишком много времени, и это действительно так — "Ливерпуль" успел выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, прежде чем снова столкнулся с "Реалом".

"Я слышал, каждый называет "Реал" фаворитом, и это не проблема для меня. Мы привыкли к этой роли и без проблем ее принимаем", — добавил Клопп.

- Это будет первая встреча "Реала" и "Ливерпуля" с финала 2018 года, когда Королевский клуб выиграл Лигу Чемпионов третий сезон подряд. Только Карло Анчелотти так же часто побеждал в этом соревновании, как и Зинедин Зидан (по 3 раза).

- "Ливерпуль" проиграл все три последние встречи с "Реалом" в Лиге Чемпионов, прежде только однажды проигрывая четыре матча подряд против определенной команды в еврокубках. То была "Бенфика" (с 1984 по 2010).

- "Реал" выигрывал первый матч в восьми из девяти противостояний в плей-офф Лиги Чемпионов, уступив на этом отрезке только "Манчестер Сити" дома со счетом 1:2 в прошлом сезоне.

- Единственное предыдущее двухматчевое противостояние этих команд в плей-офф еврокубков обернулось победой "Ливерпуля" с общим счетом 5:0 в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2008/09. То было самое крупное поражение "Реала" в плей-офф Лиги Чемпионов по сумме двух матчей.

- Юрген Клопп как тренер выиграл все пять своих последних матчей в 1/4 финала Лиги Чемпионов, включая четыре с "Ливерпулем".

- "Реал" выиграл все три своих последних матча в Лиге Чемпионов, но четыре победы подряд не одерживал здесь с апреля 2018.

- Это будет 50-й матч Зидана как тренера в Лиге Чемпионов. Сейчас у Зинедина 30 побед — больше в первых 50 было только у Юппа Хайнкеса (32).

- Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забил 19 голов в 40 матчах в Лиге Чемпионов. В истории мерсисайдского клуба только два игрока покоряли рубеж в 20 голов в этом соревновании: Мохамед Салах (24) и Стивен Джеррард (21).

- Нападающий "Реала" Карим Бензема забивал в каждом из трех своих матчей Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Ливерпуль" по-прежнему лишен травмированных защитников Джо Гомеса, Жоэля Матипа и Виргила Ван Дейка, а также капитана Джордана Хендерсона. Остальные игроки в строю.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 06.04.2021 07:08 # jack-4poker
    Опять выебут Ливерпуль и нассут в картонку…

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  2. chr1s8rown 06.04.2021 06:59 # chr1s8rown
    Разнесем нахуй это хуету

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  3. electric 06.04.2021 06:53 # electric
    Вперёд, красная Трофимашина!
    КНЯЗИ!!!

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  4. leon-britton 06.04.2021 06:19 # leon-britton
    Реал обоссыт непутевую колбасню в первом матче. Трешку отвесит, а Сосолах будет с заплаканным лицом (как на фото) делать глубокий горловой великому Зизу. В ответке на Энфилде же раскатают нулевую ничейку, и то, если портовая помойка снова не опозорится хе хе хе хе хе

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  5. alexander-arnold 06.04.2021 06:05 # alexander-arnold
    Грязные провокаторы с помощью ВАР и судей должны побеждать у себя. Все решится в ответной встрече

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