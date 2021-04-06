Анонс матча "Реал" — "Ливерпуль"
В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сразится с "Реалом", своим обидчиком по финалу этого соревнования 2018 года.
Естественно, на своей пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не мог не вспомнить о том поражении 3:1 в Киеве три года назад. Повлекшее травму Мохамеда Салаха коварство Серхио Рамоса и ляпы Лориса Кариуса до сих пор стоят перед глазами у многих болельщиков мерсисайдского клуба.
Однако Клопп заверил, что им движет вовсе не жажда мести, а желание попасть в полуфинал. По словам Юргена, с того финала прошло слишком много времени, и это действительно так — "Ливерпуль" успел выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, прежде чем снова столкнулся с "Реалом".
"Я слышал, каждый называет "Реал" фаворитом, и это не проблема для меня. Мы привыкли к этой роли и без проблем ее принимаем", — добавил Клопп.
- Это будет первая встреча "Реала" и "Ливерпуля" с финала 2018 года, когда Королевский клуб выиграл Лигу Чемпионов третий сезон подряд. Только Карло Анчелотти так же часто побеждал в этом соревновании, как и Зинедин Зидан (по 3 раза).
- "Ливерпуль" проиграл все три последние встречи с "Реалом" в Лиге Чемпионов, прежде только однажды проигрывая четыре матча подряд против определенной команды в еврокубках. То была "Бенфика" (с 1984 по 2010).
- "Реал" выигрывал первый матч в восьми из девяти противостояний в плей-офф Лиги Чемпионов, уступив на этом отрезке только "Манчестер Сити" дома со счетом 1:2 в прошлом сезоне.
- Единственное предыдущее двухматчевое противостояние этих команд в плей-офф еврокубков обернулось победой "Ливерпуля" с общим счетом 5:0 в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2008/09. То было самое крупное поражение "Реала" в плей-офф Лиги Чемпионов по сумме двух матчей.
- Юрген Клопп как тренер выиграл все пять своих последних матчей в 1/4 финала Лиги Чемпионов, включая четыре с "Ливерпулем".
- "Реал" выиграл все три своих последних матча в Лиге Чемпионов, но четыре победы подряд не одерживал здесь с апреля 2018.
- Это будет 50-й матч Зидана как тренера в Лиге Чемпионов. Сейчас у Зинедина 30 побед — больше в первых 50 было только у Юппа Хайнкеса (32).
- Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забил 19 голов в 40 матчах в Лиге Чемпионов. В истории мерсисайдского клуба только два игрока покоряли рубеж в 20 голов в этом соревновании: Мохамед Салах (24) и Стивен Джеррард (21).
- Нападающий "Реала" Карим Бензема забивал в каждом из трех своих матчей Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
"Ливерпуль" по-прежнему лишен травмированных защитников Джо Гомеса, Жоэля Матипа и Виргила Ван Дейка, а также капитана Джордана Хендерсона. Остальные игроки в строю.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция
06.04.2021 06:00
Просмотров: 510
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Опять выебут Ливерпуль и нассут в картонку…
(ответить)
Разнесем нахуй это хуету
(ответить)
Вперёд, красная Трофимашина!
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Реал обоссыт непутевую колбасню в первом матче. Трешку отвесит, а Сосолах будет с заплаканным лицом (как на фото) делать глубокий горловой великому Зизу. В ответке на Энфилде же раскатают нулевую ничейку, и то, если портовая помойка снова не опозорится хе хе хе хе хе
(ответить)
Грязные провокаторы с помощью ВАР и судей должны побеждать у себя. Все решится в ответной встрече
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий