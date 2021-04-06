Клопп не думает о мести против "Реала"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не думает о мести в преддверии противостояния с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В результате жеребьевки соперником "Ливерпуля" по четвертьфиналу Лиги Чемпионов стал "Реал", которому "красные" уступили в финале соревнования три года назад.

Однако Клоппом не движет чувство мести — финал в Киеве был слишком давно, чтобы "Ливерпуль" сохранил те эмоции.

"Моя мотивация и так на высочайшем уровне — мы играем против "Реала", чтобы выйти в следующий раунд, а не чтобы отомстить за 2018 год".

"Конечно, когда нам выпал такой жребий и когда мы впервые попали на них с тех пор, я вспомнил о том матче. Если бы спустя неделю после того матча меня спросили, пригласил бы я Серхио Рамоса на свой День рождения, я бы сказал, что нет".

"Мне не понравилось то, что произошло тем вечером. То был странный вечер, но то было давно. Я не могу воспроизвести то ощущение, ту злость или что-либо еще, поэтому даже не буду пытаться".

"Мы здесь не для того, чтобы отомстить. Так бывает в жизни, что ты стараешься выиграть матч, ты проигрываешь его, а затем однажды встречаешься со своим соперником снова".

"Иногда между двумя матчами может пройти совсем немного времени. Вы можете снов встретиться через неделю или две, и тогда эмоции будут еще живы".

"Я особо не верю в месть, но было бы приятно пройти "Реал", потому что это означало бы, что мы попали в следующий раунд, а ведь именно этого мы и хотим", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2021 00:05

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  1. true-manc 06.04.2021 00:10 # true-manc
    Клопп впервые сказал правду. Верно, скаузерам лучше не мечтать об ЛЧ. А то опять заранее фантазируют (уже начали свой геморрой теребить). Надо бы еще напомнить этим неудачникам заветы из 2014-го года.

    Колбасня, запомните наконец 4 заповеди Господина Пеллегрини:
    1. Раньше времени не пиз*ите
    2. Желанных трофеев не ждите
    3. Чётко на газоне скользите
    4. Королевские болты сосите

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