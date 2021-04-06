Клопп не думает о мести против "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не думает о мести в преддверии противостояния с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

В результате жеребьевки соперником "Ливерпуля" по четвертьфиналу Лиги Чемпионов стал "Реал", которому "красные" уступили в финале соревнования три года назад.



Однако Клоппом не движет чувство мести — финал в Киеве был слишком давно, чтобы "Ливерпуль" сохранил те эмоции.



"Моя мотивация и так на высочайшем уровне — мы играем против "Реала", чтобы выйти в следующий раунд, а не чтобы отомстить за 2018 год".



"Конечно, когда нам выпал такой жребий и когда мы впервые попали на них с тех пор, я вспомнил о том матче. Если бы спустя неделю после того матча меня спросили, пригласил бы я Серхио Рамоса на свой День рождения, я бы сказал, что нет".



"Мне не понравилось то, что произошло тем вечером. То был странный вечер, но то было давно. Я не могу воспроизвести то ощущение, ту злость или что-либо еще, поэтому даже не буду пытаться".



"Мы здесь не для того, чтобы отомстить. Так бывает в жизни, что ты стараешься выиграть матч, ты проигрываешь его, а затем однажды встречаешься со своим соперником снова".



"Иногда между двумя матчами может пройти совсем немного времени. Вы можете снов встретиться через неделю или две, и тогда эмоции будут еще живы".



"Я особо не верю в месть, но было бы приятно пройти "Реал", потому что это означало бы, что мы попали в следующий раунд, а ведь именно этого мы и хотим", — цитирует Клоппа Sky Sports.