Джон Барнс назвал лучшего игрока "Ливерпуля" в этом сезоне

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс назвал полузащитника Фабиньо лучшим игроком "красных" в этом сезоне.

В этом сезоне "Ливерпуль" столкнулся со множеством травм, в связи с чем Фабиньо пришлось сыграть немало матчей на позиции центрального защитника.



Недавно Фабиньо вернулся в опорную зону, и Барнс лишний раз убедился, насколько важен 27-летний бразилец для команды Юргена Клоппа.



"Фабиньо — тот игрок "Ливерпуля", который произвел на меня наиболее сильное впечатление в этом сезоне".



"Из-за обилия травм он был вынужден перейти в оборону, и он играл там довольно неплохо в течение сезона".



"Когда он вернулся в полузащиту, вы могли увидеть, как он влияет на игру команды. Фабиньо — самый стабильный игрок "Ливерпуля", — сообщил Барнс Goal.