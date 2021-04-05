Джон Барнс назвал лучшего игрока "Ливерпуля" в этом сезоне
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс назвал полузащитника Фабиньо лучшим игроком "красных" в этом сезоне.
В этом сезоне "Ливерпуль" столкнулся со множеством травм, в связи с чем Фабиньо пришлось сыграть немало матчей на позиции центрального защитника.
Недавно Фабиньо вернулся в опорную зону, и Барнс лишний раз убедился, насколько важен 27-летний бразилец для команды Юргена Клоппа.
"Фабиньо — тот игрок "Ливерпуля", который произвел на меня наиболее сильное впечатление в этом сезоне".
"Из-за обилия травм он был вынужден перейти в оборону, и он играл там довольно неплохо в течение сезона".
"Когда он вернулся в полузащиту, вы могли увидеть, как он влияет на игру команды. Фабиньо — самый стабильный игрок "Ливерпуля", — сообщил Барнс Goal.
05.04.2021 23:00
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Фабиньо ранее удивил всех своей безобразной игрой в защите. А играть он там стал, поскольку "гениальный" клоп не позаботился о приобретении центрального защитника после ухода Ловрена. И после такой чудовищной тренерской ошибки находятся люди, которые высоко котируют филателиста юргена, полностью закрывая глаза на его чудовищную менеджерскую безграмотность и преступный авантюризм. Пусть немец поучится тренерскому искусству у нашего Пепа.
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