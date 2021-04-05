Киоун: "Вместо Обамеянга должен играть Мартинелли"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что на место капитана "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга должен играть Габриэль Мартинелли.

Обамеянг в целом неудачно играет в этом сезоне, но в минувшую субботу Пьер-Эмерик превзошел себя, просто провалив матч против "Ливерпуля".



Киоун чувствует, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета потеряет уважение своей команды, если не примет решительные меры в отношении габонца.



"Артете нужно принять важное решение насчет своего капитана. Он подал пример, отстранив Пьер-Эмерика Обамеянга от дерби Северного Лондона недавно. Обамеянг должен был выйти в старте против "шпор", но опознал и оказался вне игры".



"Не нужно ли Артете убрать его из состава за такую плохую игру, как против "Ливерпуля"? Если он останется верен ему, он рискует потерять уважение коллектива".



"Настало время выпускать 19-летнего Габриэля Мартинелли. Он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. Его партнеры по команде видят его на тренировках и знают, на что он способен. Они недоумевают насчет его постоянного отсутствия. Я знаю это".



"Используй его слева. Используй 19-летнего Букайо Сака справа. Выпускай в старте Эмиля Смит-Роу. Тогда у тебя будет команда, способная создавать проблемы сопернику. Против "Ливерпуля" было слишком много пассажиров".



"У них Обмеянг играл слева, Александр Лакасетт в центре и Николя Пепе справа. Это три самых дорогих приобретения в истории клуба, но им не хватало энергии и драйва Смит-Роу и Сака".



"Игрокам "Арсенала" некогда жалеть себя. Им нужно реабилитироваться против "Славии", которая выбила "Лестер" и "Рейнджерс" из Лиги Европы".



"Артете нужно принять большие решения, и они должны быть правильными", — пишет Киоун в своей колонке в Daily Mail.